Не просто салат: как блюдо из позапрошлого века взорвало современные фуд-блоги

Знаете ли вы, что салат, который уже более века является звездой меню нью-йоркских ресторанов, на самом деле очень прост в приготовлении? Речь идет о знаменитом Вальдорфском салате. Его классическая версия, рожденная в стенах отеля Waldorf-Astoria, обходилась без курицы, но наша вариация с нежным отварным филе превращает его в сытное и самодостаточное блюдо. Это идеальное сочетание хрустящей свежести, сладости и пикантности, которое украсит и будничный ужин, и праздничный фуршет.

Немного истории и интересные факты

Изначально салат, придуманный в 1890-х годах метрдотелем отеля Оскаром Чирки, состоял лишь из яблок, сельдерея и майонеза. Грецкие орехи и виноград добавили позже, что и сделало рецепт таким, каким мы его знаем сегодня. Говорят, что его обожала кинозвезда Мэрилин Монро, а его неизменная популярность доказывает: гениальное — просто.

Интересный факт: название "Вальдорф" стало настолько узнаваемым, что в кулинарии даже появилось производное понятие — "вальдорфский стиль". Им обозначают салаты и закуски, где фрукты, орехи и сельдерей сочетаются с кремовой заправкой на основе майонеза.

Что нам понадобится: готовим продукты

Для приготовления этого кулинарного шедевра вам потребуются доступные ингредиенты. Заранее подготовьте всё, чтобы процесс был в радость.

Основные ингредиенты

Куриное филе: 200 г (предварительно отварите со специями)

Яблоки: 2 шт. (выбирайте сочные и хрустящие сорта, например, Пинк Леди или Гренни Смит)

Стебель сельдерея: 2 шт.

Виноград без косточек: 100 г (красный или зеленый)

Грецкие орехи: 100 г

Листья салата Романо: около 80 г (или готовая салатная смесь)

Для заправки

Майонез: 50 г (оливковый, домашний или любой другой на ваш вкус)

Лимонный сок: 1 столовая ложка

Соль и перец: по вкусу

Пошаговое руководство: соберем салат вместе

Начнем мы с приготовления заправки, чтобы дать ей немного "познакомиться" со своими нотами. Соедините в небольшой мисочке майонез, свежевыжатый лимонный сок, щепотку соли и молотого черного перца. Тщательно перемешайте венчиком или вилкой до получения идеально гладкого соуса. Для изысканного оттенка вкуса некоторые шеф-повара добавляют в заправку чайную ложку жидкого меда и немного лимонной цедры.

Теперь займемся основными компонентами. Куриное филе мы заранее отварили до готовности в ароматном бульоне с солью, душистым перцем горошком, лавровым листом и стеблем сельдерея. Готовую курицу следует остудить, обсушить и нарезать аккуратными ломтиками или кубиками.

Важный совет по безопасности: не пренебрегайте мытьем грецких орехов. Часто на них наносят специальные составы для увеличения срока хранения. После мытья обязательно прокалите орехи на сухой сковороде — это раскроет их аромат и придаст тот самый глубокий вкус.

Виноград, если ягоды крупные, разрежьте пополам. Стебли сельдерея тщательно вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Листья салата промойте, высушите полотенцем и порвите руками или нарежьте крупно. Яблоки лучше очистить от сердцевины и нарезать ломтиками в самую последнюю очередь, чтобы они не успели окислиться и потемнеть. Чтобы салат получился по-настоящему праздничным и ярким, используйте красные яблоки.

Финальный аккорд: сборка и подача

Возьмите большую красивую салатницу. Выложите в нее все подготовленные ингредиенты: нарезанную курицу, хрустящие яблоки, сельдерей, сочный виноград, подрумяненные орехи и свежий салат.

Аккуратно перемешайте салат, полейте его заправкой и снова осторожно перемешайте, стараясь не помять нежные ингредиенты.

Подавайте его сразу же, пока он не потерял свою свежесть и аппетитный вид. Это блюдо не предназначено для длительного хранения, его нужно съесть с наслаждением здесь и сейчас. Приятного аппетита!