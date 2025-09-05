Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:44

Как просыпаться без мучений: секреты тех, кто встаёт с первым звонком

Пользователи соцсетей рассказали, как им удаётся вставать после первого будильника

На форуме Reddit в разделе AskReddit люди, которые умеют быстро вставать по утрам, рассказали, как им удаётся просыпаться после первого же сигнала будильника.

Ранний подъём как образ жизни

Многие отметили, что всё дело в режиме дня: достаточно рано лечь спать и встать утром уже не так трудно.

"Дайте себе достаточно времени, чтобы собраться перед работой. Обычно у меня есть час на чтение перед выходом из дома, и это отличное начало дня. А если захочу — могу поспать лишний час и всё равно прийти вовремя", — поделился пользователь Otherwise_Heat_3775.

Неприязнь к многократным звонкам

Другие признались, что ненавидят просыпаться под звук будильника, поэтому предпочитают вставать сразу.

"Я больше всего ненавижу, когда сон прерывается будильником. Есть два варианта: проснуться после первого звонка — пусть и тяжело, или проснуться после второго-третьего, но каждый раз будет только хуже", — написал NyxNight21.

Страх проспать

Некоторые признаются, что их дисциплинирует тревога — боязнь опоздать.

"Я слишком сильно волнуюсь, чтобы позволить себе уснуть снова после звонка будильника, поэтому заставляю себя встать. Лишние 5-10 минут сна всё равно ничего не дадут", — рассказал PhotoMysterious384.

Итог

  • Режим сна остаётся главным секретом лёгкого пробуждения.

  • Многие считают лучше встать сразу, чем мучиться от повторных сигналов.

  • Некоторых мотивирует банальный страх проспать.

