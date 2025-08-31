Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес для рук
Фитнес для рук
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Как одно упражнение тренирует мышцы, сердце и равновесие одновременно

Тина Танг: перенос гантелей offset waiter’s carry улучшает баланс и снижает риск травм

Когда вы в последний раз пробовали упражнение, которое одновременно укрепляет плечи, тренирует хватку, прокачивает пресс и ещё помогает сердцу? Именно так работает offset waiter's carry — перенос гантелей в "офсетном" положении. Несмотря на простоту, этот элемент считается одним из лучших для развития функциональной силы и здоровья с возрастом.

Зачем он нужен?

Плечи и хватка участвуют практически во всех бытовых движениях: будь то поднять сумку, достать вещь с верхней полки или удержать дверь. Но мало кто задумывается, что ключ к стабильности плеча — в мелких мышцах-стабилизаторах, а крепкая хватка напрямую связана с долголетием. В исследовании Lancet (2015) выяснилось: сила хвата может даже лучше прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем давление.

Не менее важна работа корпуса. Во время "офсетной переноски" именно пресс удерживает вас от наклонов и перекосов. Добавьте сюда нагрузку на баланс — и вы получите упражнение, которое имитирует самые жизненные ситуации: поход в магазин с пакетами, перенос чемодана или игру с ребёнком.

Как правильно выполнять

Тренер Тина Танг (CPT), специалист по здоровому старению, советует включать упражнение 1-2 раза в неделю в конце силовой тренировки или в круговую схему как работу на корпус.
Правила простые:

  • возьмите в руку гантель полегче и поднимите её над головой;
    в другую руку — более тяжёлую (на 2-3 кг больше);
  • держите корпус ровно и идите вперёд 20-30 секунд;
  • затем поменяйте стороны.
  • Если мало места, можно заменить шаги маршировкой на месте, поднимая колени к животу. А если плечо болит или вы восстанавливаетесь после травмы, лучше использовать фронт-рак (гантель у плеча) или вовсе перейти на "фермерскую прогулку".

В чём уникальность

  • Функциональность. В отличие от классических тяг, это движение реально похоже на повседневные нагрузки.
  • Плечевая стабильность. Удержание веса над головой развивает мобильность и снижает риск болей при бытовых движениях.
  • Сила хвата. Работают мышцы кистей и предплечий, что полезно не только в спорте, но и в быту.
  • Баланс и профилактика падений. Особенно актуально с возрастом — согласно данным National Institute on Aging, потеря равновесия является одной из главных причин травм у пожилых.
  • Кардионагрузка. При удержании веса над головой сердце работает активнее, что дополнительно укрепляет его.

    Offset waiter's carry — это не просто упражнение для тренажёрного зала. Это способ сохранить силу, устойчивость и здоровье на годы вперёд. Оно сочетает функциональность, профилактику травм и нагрузку на все основные системы организма. Главное — выполнять его грамотно и постепенно повышать вес.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рами Хашиш назвал комплекс из пяти упражнений для укрепления кора у людей старше 50 лет сегодня в 1:10

Слабый кор как ловушка: почему именно он приводит к падениям и боли

Секрет активного долголетия скрыт не в сложных диетах, а в прочном "фундаменте" тела. Узнайте, как 20 минут в день могут изменить ваш возраст.

Читать полностью » Стив Стоунхаус из Body Fit Training рассказал о плюсах и минусах утяжелённых жилетов сегодня в 0:50

Когда нагрузка становится опасной: тёмная сторона бега с жилетом

Утяжелённый жилет может сделать ваши тренировки короче и эффективнее. Но скрытые риски заставляют задуматься: стоит ли игра свеч?

Читать полностью » Что происходит с телом при ежедневных выпадах: советы и риски от специалистов сегодня в 0:30

Что произойдёт, если делать выпады каждый день? Эффекты, которые могут вас удивить

Почему не стоит делать выпады каждый день, и как безопасно включить их в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице сегодня в 0:10

Ступеньки раскрывают тайну силы организма: что говорит тело при подъёме

Как простые упражнения с собственным весом помогут без боли и усталости подниматься по лестнице — и почему это важно для здоровья всего тела.

Читать полностью » Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры вчера в 23:58

Падел покорил Испанию и теперь штурмует Россию

Падел стремительно завоевывает популярность: простые правила, зрелищность и доступность делают его спортом будущего. Но есть и свои риски.

Читать полностью » Теннисистка Серена Уильямс призналась в похудении на 15 кг после родов вчера в 23:27

Тренировки не помогали: что действительно помогло Серене похудеть на 15 кг

Серена Уильямс похудела на 15 кг и призналась, что секрет её успеха связан не с тренировками, а с помощью специальных препаратов.

Читать полностью » Врачи признали фридайвинг одним из самых рискованных видов спорта из-за скрытых опасностей вчера в 22:53

Внизу манит эйфория, наверху ждёт обморок: двойная ловушка фридайвинга

Фридайвинг кажется медитацией в воде, но каждый метр глубины может скрывать смертельную ловушку. Какие опасности ждут спортсмена под водой?

Читать полностью » Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома вчера в 22:26

Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как укрепить мышцы спины дома без спортзала — понадобятся лишь бутылки с водой и эластичная лента.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Осень в Республике Тыва: водопады и уникальная природа
Еда

Как приготовить печень с луком на сковороде за 25 минут
Красота и здоровье

Курение и ожирение увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 12 раз
Еда

Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Садоводство

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru