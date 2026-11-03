Обхват талии растет — риск диабета идет следом: организм подает сигнал, который часто пропускают

Обхват талии является ключевым индикатором скрытых угроз для здоровья, поскольку именно абдоминальный жир блокирует нормальную работу гормональной системы, рассказала NewsInfo.Ru врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова. Специалист пояснила, что метаболический синдром часто протекает незаметно, но ведет к развитию сахарного диабета и тяжелых сосудистых патологий.

Метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений, первичным из которых является снижение чувствительности тканей к инсулину на фоне избыточного веса. Это состояние сопровождается артериальной гипертонией и патологиями липидного обмена. Медицинская статистика подтверждает, что лишние сантиметры на талии провоцируют опасные биохимические реакции, сокращающие продолжительность жизни. По словам Балашовой, именно скопление жира вокруг внутренних органов, называемое висцеральным ожирением, проявляет наибольшую гормональную активность.

Чрезмерный объем живота напрямую влияет на функциональное состояние поджелудочной железы, которая вынуждена работать на пределе своих возможностей. Из-за постоянного напряжения резервы органа истощаются, что делает наступление диабета практически неизбежным. При этом важно понимать, что расчет ИМТ не всегда корректно отражает реальное состояние состава тела и риски для сердца.

"Чем хуже инсулин выполняет свою функцию, тем сильнее нагрузка на поджелудочную железу, которой приходится компенсировать эти нарушения. Постепенно ее резервы истощаются, из-за чего повышается риск развития сахарного диабета и связанных с ним осложнений, в том числе поражения сосудов и снижения иммунной защиты", — отметила Балашова.

Эндокринолог подчеркнула, что исправить ситуацию можно только через комплексную коррекцию образа жизни. Для восстановления обмена веществ необходимы как пересмотр рациона, так и регулярные физические нагрузки. Врачи часто напоминают, что силовые нагрузки в сочетании с клетчаткой помогают вернуть баланс в работу организма. Эксперт добавила, что именно укрепление мышц является эффективным инструментом в борьбе с метаболическим синдромом.

Важно помнить, что игнорирование проблемы ведет к системному разрушению здоровья, тогда как активные действия позволяют запустить процессы омоложения. Для защиты внутренних систем необходимо контролировать не только вес, но и состояние отдельных органов, так как лишний жир атакует печень, лишая ее способности к самовосстановлению. Также специалисты предостерегают от самолечения: средства для похудения без контроля врача могут лишь усугубить эндокринные нарушения.

"Если ничего не предпринимать, состояние здоровья будет ухудшаться. Но если заняться собой, можно улучшить самочувствие, восстановить обменные процессы и замедлить возрастные изменения", — резюмировала Балашова.

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