© https://www.mos.ru/news/item/158653073/ by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:51

Зарплатный рай для слесарей: как Москва столкнулась с дефицитом, который не решить деньгами

Дефицит кадров в Москве достиг 70% среди рабочих — Трепольский

Москва входит в 2026 год с рынком труда, который всё меньше напоминает "рынок работодателя" и всё больше — соревнование за людей. В одних отраслях вакансии закрывают месяцами, в других компании буквально переманивают сотрудников, поднимая ставки. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского и ранее озвученные оценки мэра Москвы Сергея Собянина.

Дефицит кадров: масштабы и причины

По данным, приведённым в материале, мэр Москвы Сергей Собянин 3 декабря заявил о масштабной нехватке персонала в столице — примерно 500 тыс. человек. Дефицит, по его словам, наблюдается практически во всех отраслях. Наиболее остро проблема проявляется в рабочих профессиях: около 70% нехватки приходится на высококвалифицированных рабочих.

Дмитрий Трепольский прогнозирует, что в 2026 году ситуация не улучшится. Он связывает это с сочетанием факторов, которые усиливают давление на рынок труда: демографическая яма 1990-х, отток кадров из-за геополитических факторов и рекордно низкая безработица. Эксперт также указывает, что экономика работает на пределе мощностей, особенно в оборонном и смежных секторах, которые "высасывают" людские ресурсы.

"Умные руки" вместо просто "рук"

По словам Трепольского, структура дефицита будет меняться в сторону углубления кризиса квалифицированных кадров. Если раньше компании испытывали нехватку персонала в целом, то теперь ключевой проблемой становятся специалисты рабочих профессий высокой квалификации — "умные руки". Среди примеров он называет операторов станков, сварщиков высоких разрядов, наладчиков оборудования, электромонтажников.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт как раз о той части дефицита, которую обозначал Сергей Собянин — порядка 70%. Москва, по его оценке, исторически притягивала менеджеров и юристов, но производственный сектор столицы остро нуждается в технарях. Трепольский считает, что система образования на протяжении последних 20 лет не выпускала таких специалистов в нужном объёме.

"Гонка зарплат" и пределы роста

На фоне кадрового голода в Москве, по прогнозу Трепольского, продолжится "гонка зарплат". Он отмечает, что это позитивно для соискателей, но несёт риски для экономики, так как может разгонять инфляцию. В условиях "рынка кандидата" работодатели вынуждены перекупать людей у конкурентов, повышая предложения по оплате труда.

"Гонка зарплат продолжится, и это хорошая новость для соискателей, но тревожная для экономики (разгон инфляции). В условиях рынка кандидата работодатели вынуждены перекупать сотрудников друг у друга. Мы увидим парадоксальную ситуацию: зарплата квалифицированного слесаря или водителя спецтехники в Москве может окончательно обогнать доходы офисных сотрудников среднего звена", — допустил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Что будет с бизнесом и возможное "плато"

При этом эксперт предупреждает, что у гонки зарплат есть естественный предел. По его словам, бизнес не способен бесконечно увеличивать фонд оплаты труда без роста производительности. В 2026 году малый и средний бизнес, который не сможет конкурировать по зарплатам с госкорпорациями и ВПК, рискует начать закрываться или уходить в "серую зону". Это, по оценке Трепольского, может слегка охладить рынок, но не решит проблему в целом.

В более долгой перспективе — к концу 2026 года — он не исключает сценарий "зарплатного плато", когда рост номинальных доходов замедлится из-за исчерпания резервов рентабельности компаний. Однако для квалифицированных рабочих специальностей, как считает эксперт, благоприятная ситуация продлится дольше: "золотой век" для них может сохраниться минимум три-пять лет.

