Хотели защитить доходы, но рискуют разогнать цены: чем опасна жёсткая индексация

Идея закрепить обязательную ежегодную индексацию зарплат на уровне не ниже инфляции может показаться социальной мерой поддержки, однако на практике она способна создать новые перекосы и проблемы для бизнеса. Действующее трудовое законодательство уже содержит необходимые механизмы, а попытка их дублирования рискует усложнить систему регулирования. Об этом рассказала депутат Государственной думы в комментарии изданию Pravda.Ru.

Дублирование уже действующих норм

Поводом для обсуждения стала информация о подготовке законопроекта, предусматривающего обязательную ежегодную индексацию заработной платы не ниже уровня официальной инфляции за предыдущий год. Как ранее сообщало РИА Новости, с такой инициативой выступили представители Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Член этого комитета, депутат Светлана Бессараб, обратила внимание, что подобное требование уже закреплено в Трудовом кодексе. По её словам, обязанность индексировать заработную плату для работодателей существует и сейчас, а потому дополнительное законодательное закрепление выглядит избыточным.

"В трудовом законодательстве уже содержится обязанность, а не право работодателя на обязательную индексацию заработной платы. Поэтому, на мой взгляд, сегодня такая инициатива является избыточной. Другое дело, что мы не можем установить конкретные условия индексации — это вопрос, который решается индивидуально в каждой организации", — подчеркнула депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Риски для работодателей и экономики

Парламентарий отметила, что попытка зафиксировать единый процент индексации для всех компаний может привести к дополнительной нагрузке на бизнес. Организации отличаются по уровню доходов, финансовой устойчивости и структуре затрат, поэтому универсальный подход может оказаться экономически необоснованным.

По мнению Бессараб, механическое повышение зарплат на одинаковый процент создаёт риск усиления дисбаланса между различными категориями работников и секторами экономики. Особенно чувствительной такая мера может стать для малого и среднего бизнеса, где фонд оплаты труда занимает значительную долю расходов.

Неравенство доходов и рост себестоимости

Отдельно депутат указала на социальные последствия инициативы. По её словам, фиксированная индексация способна увеличить разрыв между высокими и низкими доходами, не решая при этом проблему справедливого распределения заработков.

"Если установить обязательное повышение заработной платы не менее чем на 7,6%, разрыв между высокими и низкими доходами лишь возрастет. Высокооплачиваемые сотрудники будут получать еще больше, тогда как рост доходов у работников с низкой оплатой труда будет ограничен возможностями работодателя", — пояснила Светлана Бессараб.

Кроме того, рост фонда оплаты труда автоматически увеличивает налогооблагаемую базу и себестоимость продукции. Это, по словам депутата, может привести к дополнительному давлению на цены и снижению конкурентоспособности предприятий, особенно в отраслях с невысокой маржинальностью.