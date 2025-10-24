Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с заработной платой
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:46

Зарплаты замедлились: почему Ямал теряет былой рост и что это значит для региона

На Ямале в 2025 году темпы роста средней заработной платы замедлились. За девять месяцев текущего года она увеличилась на 9%, в то время как в прошлом году этот показатель составил более 11%. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя УФНС по ЯНАО Руслан Посунько.

Темпы роста зарплат замедляются

"За девять месяцев текущего года средняя заработная плата по региону увеличилась со 164 тысяч рублей до 179 тысяч рублей. В прошлом периоде (2024 год) зарплата росла со 147 тысяч рублей до 164 тысяч рублей. В процентном соотношении рост замедлился с 11 до 9 процентов", — заявил Посунько в своем докладе на третьем заседании Законодательного собрания ЯНАО.

Средняя заработная плата в регионе в 2025 году составила 179 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем за тот же период 2024 года. Несмотря на положительную динамику, по сравнению с прошлым годом рост замедлился.

Где заработки растут быстрее всего

По данным последнего отчёта, наибольший рост заработных плат был зафиксирован в IT-сфере, где зарплаты увеличились на 22 274 рубля. Значительные улучшения также отмечены в финансовом секторе — зарплаты там выросли на 17 161 рубль, а в производственной отрасли — на 16 421 рубль.

Эти данные подтверждают, что наиболее высокооплачиваемые и быстрорастущие области экономики на Ямале — это технологии и финансы, что отражает общие мировые тренды в развитии высоких технологий и финансовых услуг.

Медианная зарплата

Ранее в этом году URA. RU сообщало, что медианная зарплата на Ямале достигла 105 тысяч рублей. Это значение учитывает не только высокие зарплаты, но и доходы среднего уровня, что даёт более точное представление о реальной зарплатной ситуации в регионе.

Ожидания на будущее

Темпы роста зарплат, несмотря на замедление, остаются достаточно высокими, что говорит о стабильности и развитии экономики региона. Однако эксперты прогнозируют, что в будущем рост может продолжать снижаться, если экономическая ситуация в стране не улучшится.

