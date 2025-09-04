Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Экономика нажала на тормоз: почему доходы замедлились впервые за пять лет

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года

По итогам июня темпы увеличения заработных плат россиян оказались ниже, чем годом ранее. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат, впервые с 2020 года фиксируется замедление динамики номинальных окладов.

Цифры и сравнения

  • Средняя номинальная зарплата в июне 2025 года составила 103 тысячи рублей.

  • В годовом выражении показатель вырос на 15%, однако прирост оказался ниже прошлогоднего уровня на 0,3 п. п.

  • Замедление отмечается второй месяц подряд:

    • в мае темпы роста упали с 18% до 14,5% (минус 3,5 п. п.);

    • в июне — ещё на 0,3 п. п.

Для сравнения:

  • в 2022 году зарплаты выросли на 12%,

  • в 2023-м — на 14%,

  • в 2024-м — на 15,3%.

Причины замедления

Эксперты указывают, что компании стали осторожнее увеличивать расходы на персонал. Владимир Чернов (Freedom Finance Global) связывает это с ростом издержек и охлаждением деловой активности, которая резко ускорилась в 2022–2023 годах, а теперь пошла на спад.

ЦМАКП добавляет, что экономика страны демонстрирует заметное замедление: за первую половину 2025 года темпы её роста оказались в 3,5 раза ниже уровня прошлого года. По их мнению, избежать рецессии не удастся даже при смягчении политики Центробанка.

Итог

  • Рост номинальных зарплат впервые замедлился с 2020 года.

  • Причины — рост издержек и снижение деловой активности.

  • Экономика страны показывает признаки охлаждения, и риски рецессии усиливаются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Росстат сообщил о росте зарплат в Пензенской области до 63,9 тыс. рублей сегодня в 12:11

64 тысячи против 96: как живут жители Пензенской области на фоне остальной России

Средняя зарплата в Пензенской области выросла на 18,3% и составила 63 956 руб., но остаётся ниже среднероссийского уровня — чем это объясняется?

Читать полностью » Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала сегодня в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

В Пензенской области семьи с двумя детьми смогут получить 1 млн рублей на жильё. Главное условие — успеть подать заявление в течение года.

Читать полностью » ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью » Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня вчера в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью » Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного вчера в 0:16

В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

В Пензе 1 сентября проверили запрет на продажу алкоголя. В шести точках выявили нарушения, на предпринимателей составили протоколы.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi во всех вузах и колледжах России 02.09.2025 в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi в вузах и колледжах. Инициатива должна сократить цифровое неравенство среди студентов.

Читать полностью » Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой 02.09.2025 в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

В Сердобске 23-летняя девушка избила мужчину кувалдой после ссоры. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области 02.09.2025 в 21:11

Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

В Пензенской области Россельхознадзор выявил нарушения у 40 производителей мёда. У некоторых экспертиза продукции отсутствовала вовсе.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Исследование показало флексоэлектрический эффект во льде для производства электричества
Дом

Эксперты назвали преимущества окна в ванной: вентиляция, свет и защита от плесени
Еда

Эксперты: листья свёклы можно готовить как шпинат или капусту
Красота и здоровье

Ванночка для ног с содой и солью снижает риск грибка и улучшает кровообращение
Туризм

НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений
Авто и мото

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"
Туризм

Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet