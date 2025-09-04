Экономика нажала на тормоз: почему доходы замедлились впервые за пять лет

По итогам июня темпы увеличения заработных плат россиян оказались ниже, чем годом ранее. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат, впервые с 2020 года фиксируется замедление динамики номинальных окладов.

Цифры и сравнения

Средняя номинальная зарплата в июне 2025 года составила 103 тысячи рублей .

В годовом выражении показатель вырос на 15% , однако прирост оказался ниже прошлогоднего уровня на 0,3 п. п.

Замедление отмечается второй месяц подряд: в мае темпы роста упали с 18% до 14,5% (минус 3,5 п. п.); в июне — ещё на 0,3 п. п.



Для сравнения:

в 2022 году зарплаты выросли на 12%,

в 2023-м — на 14%,

в 2024-м — на 15,3%.

Причины замедления

Эксперты указывают, что компании стали осторожнее увеличивать расходы на персонал. Владимир Чернов (Freedom Finance Global) связывает это с ростом издержек и охлаждением деловой активности, которая резко ускорилась в 2022–2023 годах, а теперь пошла на спад.

ЦМАКП добавляет, что экономика страны демонстрирует заметное замедление: за первую половину 2025 года темпы её роста оказались в 3,5 раза ниже уровня прошлого года. По их мнению, избежать рецессии не удастся даже при смягчении политики Центробанка.

Итог