Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:04

Кадровый голод позади: как исчезновение дефицита работников ударит по карманам

Рост зарплат в России замедлился из-за спада на рынке труда — ЦБ

Реальный рост зарплат в России начал замедляться, потому что напряжение на рынке труда постепенно снижается: дефицит кадров уже не выглядит таким острым, как раньше, и это охлаждает "зарплатную гонку". Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на материалы Банка России. В ЦБ подчеркивают, что по мере сближения темпов роста зарплат и производительности труда устойчивое инфляционное давление должно ослабевать.

Почему ЦБ говорит об "остывании" рынка труда

В декабрьском выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды" регулятор фиксирует, что напряженность на рынке труда снижается. На этом фоне работодатели становятся менее вынуждены конкурировать исключительно рублем, а рост оплаты труда теряет прежнюю инерцию. Условно: когда вакансию закрыть проще, "надбавка за срочность" уменьшается.

ЦБ привязывает зарплатную динамику к макроустойчивости: если зарплаты растут быстрее производительности, это подпитывает инфляцию через издержки и спрос. Поэтому замедление роста зарплат в логике регулятора — один из элементов нормализации, который помогает снижать устойчивое инфляционное давление.

Что происходит в экономике: стабильность "в среднем" и разная скорость по секторам

Регулятор описывает ситуацию как неоднородную. Осенняя экономическая активность в целом осталась на уровне лета, но по секторам картина разная. В потребительском сегменте сохраняется подъем на фоне роста доходов и спроса, а некоторые направления ненефтегазового экспорта демонстрируют увеличение.

Одновременно часть гражданских отраслей обрабатывающей промышленности фиксирует снижение выпуска и спроса. Именно такие разнонаправленные процессы, по оценке аналитиков, создают "смешанную" картину и формируют основания ожидать более аккуратной корректировки зарплат в ближайшей перспективе.

Как это связано с ценами: ставка на снижение инфляционного давления

Главная мысль ЦБ в этой логике — не "зарплаты падают", а "зарплаты растут спокойнее". При замедлении роста оплаты труда и ее сближении с ростом производительности, по оценке регулятора, ослабевает устойчивое инфляционное давление. Это может стать одним из факторов стабилизации цен, особенно если экономическая активность продолжит оставаться неоднородной и без нового всплеска дефицита кадров.

