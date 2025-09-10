Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:26

Вафельные коржи с фаршем: парадоксальный рецепт, где простота скрывает катастрофу скучного ужина

Шеф-повара подтвердили, что вафельные коржи с фаршем в кляре сохраняют сочность и вкус

Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Попробуйте приготовить вафельные коржи с мясным фаршем в кляре на сковороде. Это легко, быстро и очень вкусно!

Ингредиенты

  • Мясной фарш (лучше куриный или из индейки) — 500 г
  • Вафельные коржи — 45 г (подойдут круглые, квадратные или прямоугольные)
  • Репчатый лук — 150 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 40 г (лучше рафинированное)
  • Вода — 1 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Подготовка фарша и лука

Для сочной и плотной начинки лучше использовать свежий фарш. Если фарш водянистый, добавьте немного панировочных сухарей, чтобы он стал плотнее. Лук очистите, промойте и мелко нарежьте. Можно измельчить его в блендере — так фарш будет немного влажнее и ароматнее.

Сборка мясного торта из вафельных коржей

На первый корж выложите 2,5 столовых ложки фарша и равномерно распределите по всей поверхности. Накройте вторым коржом, слегка придавите, затем снова нанесите слой фарша.

Повторяйте слои, пока не используете около 5 коржей и весь фарш. В итоге получится небольшой мясной торт, который легко нарезать на порционные кусочки (примерно 8 штук).

В глубокой тарелке взбейте яйца с водой и щепоткой соли до однородности. Каждый кусочек вафельного торта обмакните в кляр, помогая себе вилкой, чтобы заготовка не развалилась.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, затем убавьте пламя до минимума. Жарьте кусочки под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые вафли выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Советы для идеального результата

  • Используйте свежий фарш для лучшей текстуры.
  • Вафельные коржи можно брать любые — порционные из магазина очень удобны.
  • Следите за огнем, чтобы коржи не подгорели, но хорошо прожарились внутри.
  • Если фарш жидковат, добавьте панировочные сухари для плотности.

Вафельные коржи с фаршем в кляре получаются нежными, сытными и ароматными — отличное решение для праздничного стола и повседневного ужина.

