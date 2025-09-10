Вафельные коржи с фаршем: парадоксальный рецепт, где простота скрывает катастрофу скучного ужина
Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Попробуйте приготовить вафельные коржи с мясным фаршем в кляре на сковороде. Это легко, быстро и очень вкусно!
Ингредиенты
- Мясной фарш (лучше куриный или из индейки) — 500 г
- Вафельные коржи — 45 г (подойдут круглые, квадратные или прямоугольные)
- Репчатый лук — 150 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Растительное масло — 40 г (лучше рафинированное)
- Вода — 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Подготовка фарша и лука
Для сочной и плотной начинки лучше использовать свежий фарш. Если фарш водянистый, добавьте немного панировочных сухарей, чтобы он стал плотнее. Лук очистите, промойте и мелко нарежьте. Можно измельчить его в блендере — так фарш будет немного влажнее и ароматнее.
Сборка мясного торта из вафельных коржей
На первый корж выложите 2,5 столовых ложки фарша и равномерно распределите по всей поверхности. Накройте вторым коржом, слегка придавите, затем снова нанесите слой фарша.
Повторяйте слои, пока не используете около 5 коржей и весь фарш. В итоге получится небольшой мясной торт, который легко нарезать на порционные кусочки (примерно 8 штук).
В глубокой тарелке взбейте яйца с водой и щепоткой соли до однородности. Каждый кусочек вафельного торта обмакните в кляр, помогая себе вилкой, чтобы заготовка не развалилась.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, затем убавьте пламя до минимума. Жарьте кусочки под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые вафли выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Советы для идеального результата
- Используйте свежий фарш для лучшей текстуры.
- Вафельные коржи можно брать любые — порционные из магазина очень удобны.
- Следите за огнем, чтобы коржи не подгорели, но хорошо прожарились внутри.
- Если фарш жидковат, добавьте панировочные сухари для плотности.
Вафельные коржи с фаршем в кляре получаются нежными, сытными и ароматными — отличное решение для праздничного стола и повседневного ужина.
