Вафельные коржи с фаршем: парадоксальный рецепт, где простота скрывает катастрофу скучного ужина

Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Попробуйте приготовить вафельные коржи с мясным фаршем в кляре на сковороде. Это легко, быстро и очень вкусно!

Ингредиенты

Мясной фарш (лучше куриный или из индейки) — 500 г

Вафельные коржи — 45 г (подойдут круглые, квадратные или прямоугольные)

Репчатый лук — 150 г

Куриные яйца — 2 шт.

Растительное масло — 40 г (лучше рафинированное)

Вода — 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Подготовка фарша и лука

Для сочной и плотной начинки лучше использовать свежий фарш. Если фарш водянистый, добавьте немного панировочных сухарей, чтобы он стал плотнее. Лук очистите, промойте и мелко нарежьте. Можно измельчить его в блендере — так фарш будет немного влажнее и ароматнее.

Сборка мясного торта из вафельных коржей

На первый корж выложите 2,5 столовых ложки фарша и равномерно распределите по всей поверхности. Накройте вторым коржом, слегка придавите, затем снова нанесите слой фарша.

Повторяйте слои, пока не используете около 5 коржей и весь фарш. В итоге получится небольшой мясной торт, который легко нарезать на порционные кусочки (примерно 8 штук).

В глубокой тарелке взбейте яйца с водой и щепоткой соли до однородности. Каждый кусочек вафельного торта обмакните в кляр, помогая себе вилкой, чтобы заготовка не развалилась.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, затем убавьте пламя до минимума. Жарьте кусочки под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые вафли выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Советы для идеального результата

Используйте свежий фарш для лучшей текстуры.

Вафельные коржи можно брать любые — порционные из магазина очень удобны.

Следите за огнем, чтобы коржи не подгорели, но хорошо прожарились внутри.

Если фарш жидковат, добавьте панировочные сухари для плотности.

Вафельные коржи с фаршем в кляре получаются нежными, сытными и ароматными — отличное решение для праздничного стола и повседневного ужина.