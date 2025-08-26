Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:21

Вафельный торт: сладкое обманчивое простое решение для сложных кулинаров

Как приготовить вафельный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и легко можно приготовить десерт, который понравится всем? Торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой — это идеальный вариант! Он не требует выпечки, а его приготовление займет всего несколько минут. Это отличный способ порадовать себя и близких, используя всего три простых ингредиента.

Ингредиенты

  • Вафельные коржи — 90 г
  • Вареная сгущенка — 600 г
  • Сливочное масло — 270 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех ингредиентов. Для этого рецепта лучше использовать вафельные коржи диаметром 24 см. В упаковке обычно 10 штук. Обратите внимание на качество сливочного масла и сгущенки — они должны быть свежими и натуральными. Если хотите, вареную сгущенку можно приготовить самостоятельно.

Переложите вареную сгущенку в глубокую миску и добавьте размягченное сливочное масло. Для удобства лучше заранее достать масло из холодильника. Я предпочитаю разламывать его на мелкие кусочки прямо в миске, чтобы оно быстрее размягчилось. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

На плоскую тарелку выложите немного крема, чтобы первый корж не скользил по поверхности. Затем аккуратно укладывайте коржи, прослаивая их кремом. Используйте силиконовую лопатку для равномерного распределения крема по поверхности коржей. Для верхнего слоя оставьте немного крема, чтобы сделать торт более аппетитным. Нанесите крем и на края торта. После этого уберите торт в холодильник на ночь для пропитки.

Готовый торт можно украсить по своему вкусу. Свежие ягоды отлично дополнят сладость десерта, а листочки мяты добавят свежести. Приятного аппетита!

Этот торт — не только вкусный, но и очень простой в приготовлении. Он отлично подойдет для любого праздника или просто как сладкое угощение к чаю.

