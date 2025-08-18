Десерт за 30 минут: как приготовить вафельные трубочки без лишних хлопот

Кто в детстве не мечтал о хрустящих вафельных трубочках, наполненных сладкой варёной сгущёнкой? Этот простой, но такой вкусный десерт стал символом уютных семейных вечеров и теплых воспоминаний.

Почему их любят?

В советское время, когда на кухнях появились первые электровафельницы, хозяйки быстро освоили этот рецепт. Ведь ингредиенты — доступные, а результат радует и детей, и взрослых.

Если хотите сделать десерт чуть полезнее, замените маргарин на сливочное масло. Но учтите — с маргарином выходит экономнее, а вкус всё равно отличный!

Ингредиенты

Мука пшеничная — 1 стакан

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1 стакан

Маргарин — 180 г

Варёная сгущёнка — 1 стакан

Как приготовить

Взбейте яйца с сахаром до однородности (пену не нужно). Растопите маргарин (остудите, чтобы яйца не свернулись) и добавьте к смеси. Просеивайте муку постепенно, помешивая, пока тесто не станет похоже на жидкую сметану.

Разогрейте вафельницу до 180°C, смажьте маслом. Выливайте по 2 ст. ложки теста, выпекайте 1-2 минуты.

Важно: сразу сворачивайте трубочки — иначе они затвердеют и раскрошатся.

Готовую сгущёнку (покупную или домашнюю) аккуратно введите в трубочки ложкой или кондитерским шприцем. Подавайте с чаем или кофе — и наслаждайтесь вкусом детства.