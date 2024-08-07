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Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб
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Выяснено, что счета замминистра обороны Иванова арестованы за взятку в 1,185 млрд руб

Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб

В рамках расследования дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, были арестованы четыре его счета в одном из российских банков. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы. Ранее адвокаты Иванова заявляли об аресте имущества его родителей и близких.

По данным следствия, Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Арест на его счета был наложен следователем, а суд признал это решение законным. Кроме того, были арестованы счета и активы его жены, бывших супруг и пятерых детей, включая приемных.

Иванов был задержан 23 апреля на рабочем месте и сейчас находится в СИЗО "Лефортово". Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что Иванов получил взятку в виде услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Адвокаты Иванова пытаются оспорить меру пресечения, ссылаясь на его участие в боевых действиях. Иванов также утверждает, что его задержание было произведено в отсутствие одного из защитников, а уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом. Кроме того, он указывает на отсутствие доказательств в получении им взятки.

В деле Иванова также фигурируют два предпринимателя: Сергей Бородин и соучредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин. Их счета и активы также были арестованы.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года и был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней, а также ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского. В июне 2024 года он был уволен в связи с утратой доверия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Blankenstijn Andrea

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