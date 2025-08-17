Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 6:01

Ночная атака дронов: ПВО отражает удар украинских беспилотников по Кстово

Shot : Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Жители Кстово в Нижегородской области сообщают о мощных взрывах, прогремевших около пяти утра. По словам очевидцев, в небе над городом раздалось не менее десяти хлопков, после чего на окраинах заметили следы от сбитых беспилотников, сообщает Shot.

По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов, которые летели со стороны сел Гагино и Шелокша на низкой высоте. Местные жители описывают, что взрывы были настолько сильными, что срабатывала сигнализация на автомобилях.

На данный момент официальных сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Спецслужбы и экстренные службы проверяют информацию о возможных последствиях атаки. Власти пока не комментируют ситуацию, но в городе усилен режим безопасности.

Это уже не первый случай, когда украинские беспилотники пытаются атаковать объекты в глубоком тылу России. Ранее аналогичные инциденты фиксировались в Московской, Тульской и других областях.

