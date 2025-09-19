Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Взрывы не остановили марш: китайские ракеты восстают из пепла и грозят перехватить орбитальный рынок у США

Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX

Китай стремительно приближается к лидерам космической отрасли: стартап Space Pioneer провёл успешные полномасштабные испытания своей ракеты-носителя "Тяньлун-3", которая претендует на звание аналога Falcon 9 от SpaceX.

Главный экзамен для "Тяньлун-3"

Испытания прошли на морской платформе в провинции Шаньдун. Девять двигателей "Тяньхуо-12" работали синхронно 35 секунд, развив тягу более 1100 тонн. Компания назвала тест "главным экзаменом" ракеты, подтвердив её готовность к дебютному запуску в этом году.

Высота "Тяньлун-3" — 72 метра, она рассчитана на доставку до 17-18 тонн на низкую орбиту. Это почти соответствует возможностям Falcon 9, задающей стандарт в отрасли. Кроме того, ракета сможет за один запуск выводить до 36 спутников для китайских мегаконстелляций Guowang и Qianfan, каждая из которых предполагает развертывание более 13 тысяч аппаратов.

Китайская стратегия

Space Pioneer рассчитывает в будущем проводить до 30 запусков в год. Конкуренты тоже не отстают:

  • LandSpace работает над Zhuque-3, которая также прошла успешные огневые испытания;
  • государственная корпорация готовит "Чанчжэн-12А" (Long March-12A), проект которой близок к завершению.

Все три ракеты построены по одной концепции: двухступенчатая схема с первой ступенью, рассчитанной на многократное использование (10-20 запусков). Именно такой подход сделал SpaceX лидером рынка.

Препятствия на пути

Путь к успеху не был гладким. В прошлом году "Тяньлун-3" во время теста неожиданно взлетел и взорвался, столкнувшись с холмом. LandSpace также сталкивалась с неудачами на ранних моделях Zhuque, а результаты засекреченных испытаний Long March-12A до сих пор неизвестны. Тем не менее китайские инженеры продолжают ускорять разработки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрежение качеством креплений во время испытаний.
    Последствие: аварийный взлёт и взрыв ракеты.
    Альтернатива: усиление систем фиксации и контроля на старте.

  • Ошибка: ставка только на государственные проекты.
    Последствие: медленные темпы инноваций.
    Альтернатива: развитие частных компаний (Space Pioneer, LandSpace) параллельно с госкорпорациями.

  • Ошибка: игнорирование международного опыта.
    Последствие: повторение уже известных ошибок.
    Альтернатива: использование проверенной стратегии многоразовых ступеней, доказанной Falcon 9.

А что если…

Если Китай сумеет наладить массовое производство и регулярные запуски "Тяньлун-3" и Zhuque-3, это станет вызовом для SpaceX. Появится конкуренция не только за коммерческие заказы, но и за лидерство в создании спутниковых интернет-сетей.

Плюсы и минусы "Тяньлун-3"

Плюсы Минусы
Частично многоразовая конструкция Пока без полётных испытаний
Сравнимая с Falcon 9 грузоподъёмность Высокие риски на первых стартах
Возможность массовых запусков спутников Зависимость от госфинансирования
Развитие частного сектора в Китае Недостаток опыта у стартапа

FAQ

Когда состоится первый запуск "Тяньлун-3"?
Компания планирует вывести ракету на стартовую площадку уже в этом году.

Сколько спутников она сможет вывести за один раз?
До 36 аппаратов связи.

В чём главное отличие от Falcon 9?
Пока китайская ракета не имеет отработанной системы повторных посадок ступеней, но проект предполагает их до 20 перезапусков.

Мифы и правда

  • Миф: только государство может строить тяжёлые ракеты.
    Правда: в Китае активно развиваются частные компании, конкурирующие с госкорпорациями.

  • Миф: SpaceX навсегда останется недосягаемой.
    Правда: Китай ускоренными темпами сокращает технологический разрыв.

  • Миф: многоразовые ракеты экономически невыгодны.
    Правда: Falcon 9 доказала, что это снижает стоимость запусков.

Исторический контекст

  • В 2010-х SpaceX совершила революцию, доказав реальность многоразового использования.
  • Китайские компании начали догонять только к концу 2010-х, но теперь развиваются ускоренными темпами.
  • Сегодня Китай — единственная страна, кроме США, реально приближающаяся к частым запускам многоразовых носителей.

Три интересных факта

  1. Falcon 9 за 2023 год выполнила более 90 запусков, из них большая часть — с повторным использованием ступеней.
  2. Space Pioneer была основана всего в 2019 году, но уже конкурирует с крупнейшими госкорпорациями Китая.
  3. Китайские мегаконстелляции Guowang и Qianfan в перспективе могут объединить свыше 26 000 спутников — это больше, чем у Starlink.

