Взрывы не остановили марш: китайские ракеты восстают из пепла и грозят перехватить орбитальный рынок у США

Китай стремительно приближается к лидерам космической отрасли: стартап Space Pioneer провёл успешные полномасштабные испытания своей ракеты-носителя "Тяньлун-3", которая претендует на звание аналога Falcon 9 от SpaceX.

Главный экзамен для "Тяньлун-3"

Испытания прошли на морской платформе в провинции Шаньдун. Девять двигателей "Тяньхуо-12" работали синхронно 35 секунд, развив тягу более 1100 тонн. Компания назвала тест "главным экзаменом" ракеты, подтвердив её готовность к дебютному запуску в этом году.

Высота "Тяньлун-3" — 72 метра, она рассчитана на доставку до 17-18 тонн на низкую орбиту. Это почти соответствует возможностям Falcon 9, задающей стандарт в отрасли. Кроме того, ракета сможет за один запуск выводить до 36 спутников для китайских мегаконстелляций Guowang и Qianfan, каждая из которых предполагает развертывание более 13 тысяч аппаратов.

Китайская стратегия

Space Pioneer рассчитывает в будущем проводить до 30 запусков в год. Конкуренты тоже не отстают:

LandSpace работает над Zhuque-3, которая также прошла успешные огневые испытания;

государственная корпорация готовит "Чанчжэн-12А" (Long March-12A), проект которой близок к завершению.

Все три ракеты построены по одной концепции: двухступенчатая схема с первой ступенью, рассчитанной на многократное использование (10-20 запусков). Именно такой подход сделал SpaceX лидером рынка.

Препятствия на пути

Путь к успеху не был гладким. В прошлом году "Тяньлун-3" во время теста неожиданно взлетел и взорвался, столкнувшись с холмом. LandSpace также сталкивалась с неудачами на ранних моделях Zhuque, а результаты засекреченных испытаний Long March-12A до сих пор неизвестны. Тем не менее китайские инженеры продолжают ускорять разработки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : пренебрежение качеством креплений во время испытаний.

Последствие : аварийный взлёт и взрыв ракеты.

Альтернатива : усиление систем фиксации и контроля на старте.

Ошибка : ставка только на государственные проекты.

Последствие : медленные темпы инноваций.

Альтернатива : развитие частных компаний (Space Pioneer, LandSpace) параллельно с госкорпорациями.

Ошибка: игнорирование международного опыта.

Последствие: повторение уже известных ошибок.

Альтернатива: использование проверенной стратегии многоразовых ступеней, доказанной Falcon 9.

А что если…

Если Китай сумеет наладить массовое производство и регулярные запуски "Тяньлун-3" и Zhuque-3, это станет вызовом для SpaceX. Появится конкуренция не только за коммерческие заказы, но и за лидерство в создании спутниковых интернет-сетей.

Плюсы и минусы "Тяньлун-3"

Плюсы Минусы Частично многоразовая конструкция Пока без полётных испытаний Сравнимая с Falcon 9 грузоподъёмность Высокие риски на первых стартах Возможность массовых запусков спутников Зависимость от госфинансирования Развитие частного сектора в Китае Недостаток опыта у стартапа

FAQ

Когда состоится первый запуск "Тяньлун-3"?

Компания планирует вывести ракету на стартовую площадку уже в этом году.

Сколько спутников она сможет вывести за один раз?

До 36 аппаратов связи.

В чём главное отличие от Falcon 9?

Пока китайская ракета не имеет отработанной системы повторных посадок ступеней, но проект предполагает их до 20 перезапусков.

Мифы и правда

Миф : только государство может строить тяжёлые ракеты.

Правда : в Китае активно развиваются частные компании, конкурирующие с госкорпорациями.

Миф : SpaceX навсегда останется недосягаемой.

Правда : Китай ускоренными темпами сокращает технологический разрыв.

Миф: многоразовые ракеты экономически невыгодны.

Правда: Falcon 9 доказала, что это снижает стоимость запусков.

Исторический контекст

В 2010-х SpaceX совершила революцию, доказав реальность многоразового использования.

Китайские компании начали догонять только к концу 2010-х, но теперь развиваются ускоренными темпами.

Сегодня Китай — единственная страна, кроме США, реально приближающаяся к частым запускам многоразовых носителей.

Три интересных факта