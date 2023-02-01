Военные полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство в поселении Кирилловка Запорожской области. Взрывчатку заложили на остановки общественного транспорта.

"Диверсанты хотели подорвать остановку, где собирается большое количество людей. Но мы обнаружили и обезвредили взрывное устройство", — сказал командир оперативного отряда с позывным "Фармацевт".

По его словам, жители Запорожской области активно взаимодействуют с оперативниками. Люди обращаются в случае обнаружения подозрительных предметов, мы отрабатываем каждый сигнал, что позволяет подавлять активность боевиков.