Военные полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство в поселении Кирилловка Запорожской области. Взрывчатку заложили на остановки общественного транспорта.
"Диверсанты хотели подорвать остановку, где собирается большое количество людей. Но мы обнаружили и обезвредили взрывное устройство", — сказал командир оперативного отряда с позывным "Фармацевт".
По его словам, жители Запорожской области активно взаимодействуют с оперативниками. Люди обращаются в случае обнаружения подозрительных предметов, мы отрабатываем каждый сигнал, что позволяет подавлять активность боевиков.
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