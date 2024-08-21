Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Новошахтинске, Ростовская область

В Новошахтинске взрывная волна, возникшая в результате уничтожения ракеты, повредила 15 частных жилых домов. Об этом сообщил Сергей Бондаренко, глава городской администрации, в своем Telegram-канале.



По данным губернатора области, в районе одного часа ночи система ПВО сбила ракету на западе Ростовской области. Обломки ракеты спровоцировали пожар на заброшенной территории, что привело к повреждениям нескольких зданий.



В Ростовской области пожарные продолжают борьбу с огнем на нефтебазе уже четвертый день. По информации Бондаренко, в течение дня специалисты комиссии, занимающейся оценкой ущерба, провели осмотр домов в районе падения обломков ракеты.



"Установлено, что в 15 частных домах вследствие взрывной волны пострадали окна и двери," — отметил он. Глава администрации добавил, что с владельцами поврежденных домов ведется работа по сбору необходимых документов для получения выплат и оказания помощи в восстановлении имущества.

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