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В Новошахтинске взрывная волна повредила 15 домов после уничтожения ракеты
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Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Новошахтинске, Ростовская область

В Новошахтинске взрывная волна повредила 15 домов после уничтожения ракеты

В Новошахтинске взрывная волна, возникшая в результате уничтожения ракеты, повредила 15 частных жилых домов. Об этом сообщил Сергей Бондаренко, глава городской администрации, в своем Telegram-канале.

По данным губернатора области, в районе одного часа ночи система ПВО сбила ракету на западе Ростовской области. Обломки ракеты спровоцировали пожар на заброшенной территории, что привело к повреждениям нескольких зданий.

В Ростовской области пожарные продолжают борьбу с огнем на нефтебазе уже четвертый день. По информации Бондаренко, в течение дня специалисты комиссии, занимающейся оценкой ущерба, провели осмотр домов в районе падения обломков ракеты.

"Установлено, что в 15 частных домах вследствие взрывной волны пострадали окна и двери," — отметил он. Глава администрации добавил, что с владельцами поврежденных домов ведется работа по сбору необходимых документов для получения выплат и оказания помощи в восстановлении имущества.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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