МЧС
МЧС
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:40

В Рязани спасатели продолжают разбирать завалы, врачи борются за жизни пострадавших

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 24 человек. По данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы, а количество пострадавших возросло до 157.

Трагедия произошла 15 августа, после чего 31 человека госпитализировали в больницы Рязани и Москвы. Состояние пациентов, доставленных в рязанские медучреждения, улучшилось: их перевели из реанимации в профильные отделения.

Предварительная версия причин ЧП указывает на техногенный характер аварии без внешнего вмешательства. Для ликвидации последствий привлечены дополнительные силы спасателей, а следственные органы возбудили уголовное дело.

Губернатор Павел Малков объявил о размерах компенсаций семьям погибших и пострадавшим, а 18 августа в регионе объявили днем траура.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Пшенников посетил больницы, где находятся пострадавшие, и отметил, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Медики оказывают комплексную помощь, включая поддержку психологов, сурдологов и отоларингологов. Пшенников выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

В настоящее время спасательные работы продолжаются, а врачи борются за жизни четырех наиболее тяжелых пациентов.

