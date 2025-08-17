Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:48

Трагедия в Лесном: число жертв увеличилось — спасатели еще разбирают завалы

Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек

Число погибших в результате взрыва на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 14 человек. По последним данным МЧС России, количество пострадавших составляет 149 человек.

Катастрофа произошла 15 августа в пороховом цехе завода. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии, одновременно оказывая психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим.

В регионе развернута масштабная работа по поддержке пострадавших. Специальный штаб психолого-психотерапевтической помощи оказывает консультации, а социальные службы помогают в оформлении документов на материальную компенсацию. Уже принято 18 заявлений, семь семей получили первые выплаты за поврежденное имущество.

Администрация Шиловского района проводит оценку ущерба жилым помещениям, пострадавшим в результате ЧП. Для оперативного решения вопросов работают круглосуточные горячие линии.

Расследование причин взрыва продолжается. Власти региона обещают полную поддержку всем пострадавшим и семьям погибших в этой трагедии.

