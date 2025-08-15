Техногенная катастрофа в Рязанской области: что вызвало взрыв на опасном производстве

По последней информации, число погибших после взрыва на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области достигло пяти человек, более двадцати работников получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставляют в медицинский центр поселка Шилово, где им оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работает оперативный штаб, в состав которого вошли представители экстренных служб, местных властей и правоохранительных органов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Как пояснили в ведомстве, предварительная версия указывает на техногенный характер происшествия — вероятно, в одном из цехов произошел технологический сбой, приведший к детонации продукции. Версию о внешнем воздействии следствие пока исключает.

На месте работают следователи и криминалисты под личным руководством начальника регионального управления СК Олега Васильева. Особое внимание уделяется проверке соблюдения всех норм безопасности на предприятии. Губернатор Рязанской области Павел Малков лично контролирует ситуацию и координацию всех экстренных служб.

Трагедия произошла утром на одном из предприятий в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. По предварительным данным, около 10:30 в пороховом цеху произошел мощный взрыв, приведший к человеческим жертвам и многочисленным пострадавшим.