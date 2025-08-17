Газ снова взорвался в Дагестане: кто виноват в череде взрывов

В коттеджном поселке Зеленоморск Карабудахкентского района произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали две женщины. По данным МЧС Дагестана, инцидент случился вечером, и обе потерпевшие получили ожоги 2-3 степени. На место происшествия выехали 17 спасателей и семь единиц спецтехники для ликвидации последствий.

Точные причины аварии пока устанавливаются. Это уже не первый случай подобных ЧП в республике. В марте и апреле взрывы газа происходили в многоквартирных домах, а 15 августа в селе Манасаул Буйнакского района пострадала шестилетняя девочка.

Ее с ожогами госпитализировали, а Следственный комитет начал проверку. Учащение подобных инцидентов вызывает вопросы о соблюдении норм безопасности при эксплуатации газового оборудования. Эксперты призывают местных властей и профильных служб к усилению работы с населением.