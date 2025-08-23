Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:08

ДТП с опасным грузом: столкновение на нижегородской трассе привело к взрыву и человеческим жертвам

Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 23 августа на федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате столкновения грузового автомобиля, перевозившего опасный груз, с автовозом произошел мощный взрыв цистерны со сжиженной углекислотой.

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МВД, инцидент случился примерно в полдень по московскому времени. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель грузовой машины. Также сообщается о двух пострадавших — взрослом и ребенке, которые находились в легковом автомобиле, проезжавшем в момент аварии мимо. Им была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и аварийные службы. Для обеспечения безопасности других участников движения было организовано временное движения и объезд по 394-му километру трассы.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Проводится проверка по факту нарушения правил перевозки опасных грузов и соблюдения требований безопасности дорожного движения.

