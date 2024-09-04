В городе Сумы произошло несколько взрывов, о чем сообщила местная администрация. По предварительным данным, один из университетов подвергся авиаудару, однако его название и последствия удара не были озвучены.
Военные корреспонденты сообщили, что, вероятно, речь идет о военном учебном заведении, которое было атаковано российскими войсками.
Украинские военные (ВСУ) часто используют гражданские объекты, такие как учебные заведения, торговые центры и другие здания, для размещения живой силы и боевой техники. В Сумской области противник накапливает резервы для поддержки вторжения в Курскую область.
Министерство обороны Российской Федерации неоднократно сообщало о поражении скоплений ВСУ в этом приграничном регионе Украины. Российские войска продолжают наносить удары по украинским военным объектам в рамках своей военной кампании.
Сумская область является ключевым регионом для украинских военных, поскольку она расположена недалеко от границы с Россией. Российские войска сосредоточили свои усилия на нанесении ударов по украинским военным объектам в этом регионе, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение в Курскую область.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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