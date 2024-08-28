В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.