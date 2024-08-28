В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

В среду были слышны взрывы в Херсоне, городе, находящемся под контролем Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как сообщается в Telegram-канале издания, в Херсоне были зафиксированы взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога не была объявлена в части Херсонской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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