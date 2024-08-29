Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов на окраинах Киева

Украинские медиаресурсы, включая "Зеркало недели", информируют о серии взрывов, произошедших на окраинах столицы Украины, Киева.

Информация подтверждается данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, которая фиксирует активацию воздушной тревоги в городе и пригородных районах.

Издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале уведомило о новых взрывах, произошедших на территории пригородов Киева. Также поступали сообщения от украинского телеканала "Общественное", уточняющие, что место детонаций, возможно, находится за пределами городской черты.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, который российские власти считают результатом диверсии украинских спецслужб, Вооруженные силы РФ начали активное бомбардирование объектов, связанных с энергетикой, оборонной промышленностью, военным управлением и связью по всей территории Украины. В результате, воздушные сирены в украинских регионах активируются ежедневно, иногда охватывая всю страну.

Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, утверждал, что российские войска не осуществляют атаки на жилые здания и объекты социальной инфраструктуры.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)