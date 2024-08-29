Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов на окраинах Киева

Украинские медиаресурсы, включая "Зеркало недели", информируют о серии взрывов, произошедших на окраинах столицы Украины, Киева.
Информация подтверждается данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, которая фиксирует активацию воздушной тревоги в городе и пригородных районах.
Издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале уведомило о новых взрывах, произошедших на территории пригородов Киева. Также поступали сообщения от украинского телеканала "Общественное", уточняющие, что место детонаций, возможно, находится за пределами городской черты.
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Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, утверждал, что российские войска не осуществляют атаки на жилые здания и объекты социальной инфраструктуры.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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