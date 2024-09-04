ВС РФ нанесли удары по объектам в Кривом Роге

В ночь на сегодня, по информации украинского издания "Страна.ua", в городах Киев и Кривой Рог прогремели взрывы.
Также поступают сведения о взрывах в Киеве", — говорится в публикации Telegram-канала издания.
Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Целями ударов стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется в различных регионах страны, иногда — на всей ее территории.
Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины.
Фото: www. facebook*.com/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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