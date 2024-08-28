Никто не подозревал художницу в возможности изготовления самодельной бомбы - кроме ФСБ

Художницу из Самары обвиняют в изготовлении бомбы и сотрудничестве с ВСУ

Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене художнице Ирине Измайловой из Самары. Она обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Адвокат Евгении Рыжкова сообщила РИА Новости, что знакомство Измайловой с представителями украинских спецслужб произошло в Кишинёве в 2022 году, во время её отпуска. Они угрожали родственникам Измайловой, проживающим на Украине, и вынудили её изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требования, но впоследствии передумала и уничтожила взрывчатку.

Измайловой также инкриминируется изготовление и хранение взрывчатых веществ. На данный момент УФСБ по Самарской области не предоставило комментариев по этому делу. Из открытых источников известно, что Измайлова была владелицей художественной мастерской и публиковала свои работы — портреты и иллюстрации — в интернете.

Адвокат подчеркнула, что её подзащитная не признаёт вину по предъявленным обвинениям в государственной измене. В августе 2023 года силовики провели обыск в жилище Измайловой и обнаружили небольшое количество взрывчатого вещества. Изначально она признала свою вину, но после возбуждения дела о государственной измене изменила показания и стала утверждать свою невиновность.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет 25 лет лишения свободы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alice Achterhof alicegrace (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)