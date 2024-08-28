Никто не подозревал художницу в возможности изготовления самодельной бомбы - кроме ФСБ

Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене художнице Ирине Измайловой из Самары. Она обвиняется в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Адвокат Евгении Рыжкова сообщила РИА Новости, что знакомство Измайловой с представителями украинских спецслужб произошло в Кишинёве в 2022 году, во время её отпуска. Они угрожали родственникам Измайловой, проживающим на Украине, и вынудили её изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требования, но впоследствии передумала и уничтожила взрывчатку.
Измайловой также инкриминируется изготовление и хранение взрывчатых веществ. На данный момент УФСБ по Самарской области не предоставило комментариев по этому делу. Из открытых источников известно, что Измайлова была владелицей художественной мастерской и публиковала свои работы — портреты и иллюстрации — в интернете.
Адвокат подчеркнула, что её подзащитная не признаёт вину по предъявленным обвинениям в государственной измене. В августе 2023 года силовики провели обыск в жилище Измайловой и обнаружили небольшое количество взрывчатого вещества. Изначально она признала свою вину, но после возбуждения дела о государственной измене изменила показания и стала утверждать свою невиновность.
Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет 25 лет лишения свободы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alice Achterhof alicegrace (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
В США началось судебное разбирательство Google против российских СМИ
В Соединенных Штатах стартовало первое судебное заседание по делу, поданному Google против российских информационных агентств. Суд Калфорнийского округа в Сан-Хосе назначил первое слушание на 28 августа, как сообщает издание "Ведомости".
"Хезболла" атаковала позиции ЦАХАЛ
Ситуация на границе Ливана и Израиля продолжает накаляться. Согласно заявлению пресс-службы ливанского движения "Хезболла", их бойцы провели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на штаб израильской бригады "Запад", расположенный южнее поселения Яаара.
В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".
В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками
27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.