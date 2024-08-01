Спасательные служыбы извлекли из-под завалов рухнувшего дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле мужчину и двух младенцев. Все трое живы, сообщает Mash.

Также спасатели достали из-под обломков пенсионерку. Женщина получила травмы средней тяжести.

Напомним, что днём 1 августа в Дзержинском районе (Вагонке) от взрыва бытового газа рухнул подъезд пятиэтажного дома. При этом 19 июля специалисты проверяли газовую систему здания и подтвердили, что она исправна.

Фото: commons. wikimedia.org/Сергей Беляков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).