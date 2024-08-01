Перед взрывом газа в пятиэтажке на улице Сибирской в Нижнем Тагиле двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы ходили по квартирам соседнего дома и якобы проверяли оборудование, сообщает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на рассказы очевидцев.

Люди рассказали, что во время "проверки" один из "газовиков" ударил по газовой трубе, после чего оба мужчины скрылись.

Примечательно, что официальных проверок газового оборудования по указанному адресу в планах не было. Последняя ревизия газовых систем проводилась в доме около месяца назад.

Обрушение секции жилого дома по адресу Сибирская, 83 произошло днём 1 августа. Причиной стал взрыв бытового газа в подвале, а затем и в одной из квартир. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы с привлечением спецтехники и кинологов. Под обломками здания остаются люди. МЧС сообщает о восьми пострадавших, включая четырёх детей.

Фото: Телеграм-канал МЧС России.