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Пятиэтажный дом рухнул после взрыва в Нижнем Тагиле
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Пятиэтажный дом рухнул после взрыва в Нижнем Тагиле

В Джержинском районе Нижнего Тагила пятиэтажный дом обрушился от мощного взрыва, предположительно, бытового газа. Об этом сообщает Телеграм-канал "Инцидент Нижний Тагил".

ЧП произошло сегодня днём на Вагонке (местное название Дзержинского района) по адресу улица Сибирская, 83.

"В 5-этажке прогремел взрыв… мощно. Взорвался газ. Сибирская", — сообщают подписчики паблика.

В результате взыва целиком обрушился один подъезд. Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Фото: bkdrf. ru/Безопасные качественные дороги (Creative Commons Attribution 4.0).

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