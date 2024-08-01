В Джержинском районе Нижнего Тагила пятиэтажный дом обрушился от мощного взрыва, предположительно, бытового газа. Об этом сообщает Телеграм-канал "Инцидент Нижний Тагил".

ЧП произошло сегодня днём на Вагонке (местное название Дзержинского района) по адресу улица Сибирская, 83.

"В 5-этажке прогремел взрыв… мощно. Взорвался газ. Сибирская", — сообщают подписчики паблика.

В результате взыва целиком обрушился один подъезд. Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Фото: bkdrf. ru/Безопасные качественные дороги (Creative Commons Attribution 4.0).