После взрыва газа в Апшеронске на Кубани возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка СК России.

Напомним, что утром 22 июля в Апшеронске в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился торговый ряд на одной из центральных улиц. В результате взрыва возник пожар на площади 100 кв. м. По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадали четыре человека.

"По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщили в СК.

В настоящее время наместе происшествия работают следователи и эксперты, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Фото: commons. wikimedia.org/pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).