Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнце крупным планом
Солнце крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:45

Взорвавшееся Солнце: источник солнечного взрыва скрыт от глаз спутников, но его следы не исчезнут

Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала крупный взрыв на Солнце — ИКИ РАН

Крупный взрыв на Солнце зафиксирован в середине дня, однако его источник оказался вне зоны прямого наблюдения спутников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. На снимках с коронографов видно, как вещество разлетается в разные стороны, что указывает на значительную по масштабу вспышку и выброс солнечного материала.

Что известно о взрыве и почему его нельзя наблюдать напрямую

По данным лаборатории, источник произошедшего находился на обратной стороне Солнца. Это означает, что в момент события он был развёрнут от Земли, поэтому современные спутники, которые следят за солнечной активностью, не могли зафиксировать саму область возникновения взрыва. Специалисты подчёркивают: в таких случаях остаётся только анализировать косвенные признаки — прежде всего характер разлёта вещества на коронографических снимках.

В лаборатории отмечают, что произошедшее выглядит как крупный выброс, но точные причины и параметры события пока невозможно определить. Из-за отсутствия прямых данных учёные не берутся утверждать, какие именно процессы запустили вспышку и насколько активным был конкретный участок солнечной поверхности в момент взрыва.

"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. Можно только гадать, что там произошло", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Активные области на обратной стороне Солнца

Учёные обращают внимание: за несколько недель до произошедшего на этой стороне Солнца наблюдались несколько активных областей среднего размера. Подобные зоны часто становятся источником вспышек и выбросов корональной массы, особенно если в них формируются группы пятен и происходит накопление энергии в магнитных полях.

Хотя прямое наблюдение сейчас невозможно, специалисты считают, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее, когда активная область снова окажется в поле зрения земных приборов. Это позволит оценить размеры пятен и степень их активности, а также сопоставить их с уже зарегистрированным выбросом вещества.

Когда можно будет увидеть место взрыва и чего ждать дальше

В лаборатории подчёркивают, что место взрыва можно будет увидеть примерно через неделю. Это произойдёт, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого, восточного горизонта Солнца. Тогда станет ясно, насколько масштабной была активная область и сохраняется ли её потенциал к новым вспышкам.

Специалисты напоминают: солнечные события на обратной стороне не всегда напрямую отражаются на Земле, но становятся важным индикатором будущей активности. Если активная область сохранится и будет развиваться, вероятность повторных выбросов может увеличиться, а наблюдения за ней станут более точными уже в ближайшие дни.

"Увидеть глазами место взрыва можно будет примерно через неделю, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта", — подчеркнули в лаборатории.

Если активная область сохранится и будет развиваться, вероятность повторных выбросов может увеличиться, а наблюдения за ней станут более точными уже в ближайшие дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Одна кишечная бактерия сдерживает ожирение при жирной диете — Cell Metabolism вчера в 9:51
Секрет стройности — в кишечнике: эта бактерия исчезает от жирной еды, и мы начинаем набирать вес

Учёные обнаружили, что единственная кишечная бактерия Turicibacter может стать мощным союзником в борьбе с ожирением. Несмотря на жирную диету, она способна сдерживать набор веса и улучшать метаболизм, нейтрализуя вредные липиды.

Читать полностью » Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports вчера в 9:06
Динозавры вымерли, а эти существа — нет: удивительная находка переписывает историю катастрофы

Новые палеонтологические данные ставят под сомнение представление о мгновенном исчезновении аммонитов после падения астероида и гибели динозавров.

Читать полностью » Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG вчера в 8:57
Путешествия во времени возможны, и математика это доказала: что такое ЗВК и как это работает

Физики предложили модель путешествий во времени, в которой прошлое может изменяться без логических парадоксов и разрушения истории.

Читать полностью » Регулярное употребление фруктов снижает риск развития тиннитуса — AJE вчера в 8:55
Фрукты против тиннитуса: как долгосрочная привычка меняет здоровье слуховой системы

Долгосрочное исследование показало, что регулярное употребление фруктов связано со снижением риска хронического шума в ушах.

Читать полностью » Проект Leonardo da Vinci DNA Project ищет потомков художника по мужской линии — bioRxiv вчера в 8:52
Письмо двоюродного деда и рисунок младенца: генетическая нить, которая ведёт к Леонардо

Ученые исследуют ДНК рисунка "Святой младенец": анализ выявил тосканское происхождение, но авторство Леонардо пока не подтверждено.

Читать полностью » Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам вчера в 7:35
Консерваторы и религиозные люди верят в заговоры чаще: исследование показало неожиданную связь

Психологи выяснили, какие личностные черты повышают веру в теории заговора: ключевыми оказались ощущение несправедливости и страх неопределённости.

Читать полностью » В России начали готовить персональную вакцину от меланомы — Гинцбург вчера в 7:11
В России перешли от обещаний к делу: для больных меланомой уже синтезируют их личные вакцины

В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы: для части пациентов уже проведена диагностика и запущен синтез препарата.

Читать полностью » Ученые нашли способ замедлить старение клеток с помощью пузырьков — Корнеллский университет вчера в 3:19
Магия микроскопических пузырьков: ученые нашли способ победить время и вернуть клеткам вечную активность

Ученые нашли способ замедлять клеточное старение: пузырьки от стволовых клеток защищают ткани от сенесценции и окислительного стресса.

Читать полностью »

Новости
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Мир
Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы
Общество
Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet