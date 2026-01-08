Взорвавшееся Солнце: источник солнечного взрыва скрыт от глаз спутников, но его следы не исчезнут

Крупный взрыв на Солнце зафиксирован в середине дня, однако его источник оказался вне зоны прямого наблюдения спутников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. На снимках с коронографов видно, как вещество разлетается в разные стороны, что указывает на значительную по масштабу вспышку и выброс солнечного материала.

Что известно о взрыве и почему его нельзя наблюдать напрямую

По данным лаборатории, источник произошедшего находился на обратной стороне Солнца. Это означает, что в момент события он был развёрнут от Земли, поэтому современные спутники, которые следят за солнечной активностью, не могли зафиксировать саму область возникновения взрыва. Специалисты подчёркивают: в таких случаях остаётся только анализировать косвенные признаки — прежде всего характер разлёта вещества на коронографических снимках.

В лаборатории отмечают, что произошедшее выглядит как крупный выброс, но точные причины и параметры события пока невозможно определить. Из-за отсутствия прямых данных учёные не берутся утверждать, какие именно процессы запустили вспышку и насколько активным был конкретный участок солнечной поверхности в момент взрыва.

"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. Можно только гадать, что там произошло", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Активные области на обратной стороне Солнца

Учёные обращают внимание: за несколько недель до произошедшего на этой стороне Солнца наблюдались несколько активных областей среднего размера. Подобные зоны часто становятся источником вспышек и выбросов корональной массы, особенно если в них формируются группы пятен и происходит накопление энергии в магнитных полях.

Хотя прямое наблюдение сейчас невозможно, специалисты считают, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее, когда активная область снова окажется в поле зрения земных приборов. Это позволит оценить размеры пятен и степень их активности, а также сопоставить их с уже зарегистрированным выбросом вещества.

Когда можно будет увидеть место взрыва и чего ждать дальше

В лаборатории подчёркивают, что место взрыва можно будет увидеть примерно через неделю. Это произойдёт, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого, восточного горизонта Солнца. Тогда станет ясно, насколько масштабной была активная область и сохраняется ли её потенциал к новым вспышкам.

Специалисты напоминают: солнечные события на обратной стороне не всегда напрямую отражаются на Земле, но становятся важным индикатором будущей активности. Если активная область сохранится и будет развиваться, вероятность повторных выбросов может увеличиться, а наблюдения за ней станут более точными уже в ближайшие дни.

