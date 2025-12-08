Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:57

Взлом аккаунта на "Госуслугах" — не только кредит, но и налоговый вычет: как предотвратить мошенничество

Эксперты предупреждают о мошенничестве через взломанные аккаунты на "Госуслугах" — МВД

На фоне растущих угроз в сфере кибербезопасности эксперты предупреждают о новых схемах мошенников, которые используют взломанные аккаунты на платформе "Госуслуги" для совершения различных преступлений. Об этом сообщается в материале ТАСС, ссылающемся на заявление управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники и их схемы через "Госуслуги"

Современные технологии открывают широкие возможности для злоумышленников. Взлом личных кабинетов на портале "Госуслуги" предоставляет мошенникам доступ к важной личной информации, что может быть использовано для целого ряда преступных действий.

"Если злоумышленники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах", они могут взять кредит, оформить микрозайм или подать заявку на кредит через онлайн-банкинг", — отмечается в сообщении МВД.

В числе угроз — не только финансовые потери, но и риски утраты личных данных. Мошенники могут использовать аккаунт для оформления электронных SIM-карт, которые затем используются в других мошеннических схемах. Кроме того, они имеют возможность продать персональные данные, такие как паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания и номера банковских счетов. Это открывает новые возможности для дальнейших махинаций и манипуляций с личной информацией.

Продажа данных и налоговые манипуляции

Помимо оформления кредитов, мошенники могут использовать данные для более сложных схем, например, для получения налоговых вычетов от имени владельца аккаунта. В таком случае, преступники могут войти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), оформить налоговый вычет и указать свой собственный банковский счёт для получения денег. Такая схема становится всё более популярной среди злоумышленников, поскольку позволяет им не только украсть средства, но и дополнительно заработать на продаже информации.

"Не подтверждайте никаких действий под давлением, не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не сообщайте свои персональные данные по телефону", — предупреждают эксперты.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, МВД напоминает важные меры предосторожности. Киберполиция настоятельно рекомендует не сообщать коды из СМС-сообщений или приложений, даже если вас пытаются убедить в том, что аккаунт был взломан или что срочно необходимо защитить личные данные.

