В Николаеве прогремел мощнейший взрыв

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о мощном взрыве в Николаеве на юге Украины, который произошел во время воздушной тревоги.
В Telegram-канале издания говорится, что местные жители сообщают о сильном взрыве.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3:20 по московскому времени воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, находящихся под контролем Киева.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах.
Целями ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю страну.
Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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