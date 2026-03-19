Боль живота у девушки
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:27

Вздутие после еды стало нормой? Вот что на самом деле происходит внутри организма

Вздутие после еды может возникать по разным причинам — от особенностей питания до нарушений в работе желудка и кишечника, причем многое зависит от того, как быстро появляются симптомы. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Ткаченко.

Ткаченко объяснил, что вздутие после еды может быть связано с разными отделами пищеварительной системы и во многом зависит от времени появления симптома. По его словам, ранний дискомфорт чаще указывает на нарушения в работе желудка, тогда как более поздние проявления связаны с кишечником. Он уточнил, что такие различия помогают определить возможный источник проблемы.

"Если вздутие возникает через короткое время после еды, это может быть связано с желудком — например, с повреждением слизистой или нарушением его функции, когда пища задерживается. Если же симптомы появляются позже, через два часа и более, чаще это уже кишечник. В частности, одна из частых причин — синдром избыточного бактериального роста, когда в тонкой кишке становится больше бактерий, и они начинают вырабатывать газы. За счет этого и возникает ощущение вздутия", — отметил врач.

Он добавил, что на появление вздутия могут влиять и продукты питания. По его словам, в ряде случаев это связано с реакцией на определенную пищу и объемом съеденного. Также он отметил, что такой эффект может возникать даже у здорового человека и не всегда указывает на заболевание.

"Есть продукты, которые сами по себе могут вызывать газообразование. Это, например, бобовые, черный хлеб, квашеная капуста. Они перевариваются дольше и могут давать больше газов. Если квашеная капуста недостаточно ферментирована или ее съесть слишком много, вздутие вполне возможно. Ну и, конечно, газированные напитки — самый простой пример, когда из-за большого количества газа возникает ощущение вздутия", — добавил Ткаченко.

Он рекомендовал обращаться к врачу, если вздутие сохраняется несколько дней подряд, не проходит и начинает влиять на качество жизни. По его словам, в таких случаях важно своевременно обратиться к врачу, чтобы выявить причины и не допустить возможного усугубления состояния.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

