Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бизнесмен считает налоги
Бизнесмен считает налоги
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:14

Выживет сильнейший бухгалтер: как новые налоги превращают бизнес в экстремальный спорт

Предприниматели предупредили о риске экономического шока из-за налоговой реформы — Опора России

Правительство планирует пересмотреть налоговую систему, и эти шаги уже вызывают беспокойство у предпринимателей. Повышение ставки НДС и отмена льгот по страховым взносам, действовавших со времён пандемии, могут серьёзно ударить по бизнесу, особенно малому и среднему. В Хабаровске эксперты предупреждают: такие меры способны вызвать эффект, сравнимый с экономическим шоком.

"Когда происходит повышение налоговой нагрузки одномоментно и резко — случается шоковый эффект. Мы просим сохранить льготу по страховым взносам с учетом специфики Дальнего Востока, потому что у нас вроде зарплаты выше среднего, но стоимость жизни тоже по сравнению с другими территориями в западной части России тоже высокая. Влияют отдаленность, климат, неразвитая инфраструктура. Это все, конечно, сказывается на том, что жить здесь дороже выходит", — отметил председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Мазунин.

Что изменится

Согласно проекту, обсуждаемому в правительстве, предполагается увеличение базовой ставки НДС, а также отмена ряда налоговых послаблений, которые помогали бизнесу в кризисные годы. Эти меры, по мнению властей, должны укрепить бюджетную систему. Однако бизнес-сообщество видит в них угрозу для устойчивости малого предпринимательства.

Представители "Опоры России" подсчитали, что изменения затронут около 800 тысяч компаний. Малые фирмы, особенно на упрощённой системе, столкнутся с ростом расходов: от покупки новых программ для бухгалтерии до необходимости нанимать специалистов по налогам.

Особое недовольство вызывает предложение снизить порог для уплаты НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Для многих небольших компаний это означает потерю права на "упрощёнку" и дополнительные финансовые нагрузки.

Почему это особенно опасно для Дальнего Востока

Восточные регионы России традиционно сталкиваются с особыми трудностями ведения бизнеса. Высокая стоимость жизни, транспортные расходы и зависимость от погодных условий делают предпринимательскую деятельность дороже, чем в центральной части страны.

"Для Дальнего Востока необходимы дифференцированные подходы", — подчеркнул Сергей Мазунин. — "Местные предприниматели быстрее достигают установленных порогов, поэтому любое повышение становится болезненным".

В регионе активно обсуждается вопрос сохранения налоговых преференций. Эксперты уверены: без поддержки государство рискует потерять часть инвесторов и замедлить развитие территорий.

Что предлагают предприниматели

Региональные бизнес-объединения направили свои предложения в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию президента. Среди них:

  1. Сохранить льготы по страховым взносам для отдалённых регионов.

  2. Ввести дифференцированный порог для уплаты НДС, учитывая особенности территорий.

  3. Продлить срок перехода на новые правила, чтобы компании успели адаптироваться.

Эти меры, по мнению "Опоры России", позволят смягчить эффект реформ и сохранить баланс между интересами бюджета и бизнеса.

А что если реформу не пересмотрят?

Если налоговые нововведения вступят в силу без корректировок, малому бизнесу придётся искать способы выживания. Это может привести к переходу части компаний в "серую зону" и снижению налоговых поступлений, чего правительство как раз пытается избежать.

По прогнозам аналитиков, через год после реформы возможно сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 10-15%, особенно в сфере услуг и розничной торговли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость технического осмотра в Амурской области вырастет до 1855 рублей — ФАС сегодня в 12:14
За бумажку — как за шиномонтаж: почему техосмотр снова дорожает для водителей

С 2026 года в нескольких регионах России подорожает технический осмотр автомобилей. Почему тарифы растут и как сэкономить, рассказываем в материале.

Читать полностью » В Хабаровске ежедневно выходит 40 бригад скорой помощи при норме в 60 — Минздрав сегодня в 8:14
Хабаровск на грани медколлапса: врачи бьют тревогу — скорые ломаются прямо в пути

Врачи Хабаровска рассказали о кризисе скорой помощи, а власти признали проблему, пообещав новые машины. Но решит ли это кадровый дефицит?

Читать полностью » Проект бюджета Амурской области на 2026–2028 годы предусматривает переход к профициту — правительство региона 28.10.2025 в 13:08
Из минуса в плюс — почти чудо: как Амурская область превращает дефицит в профицит

Амурская область представила проект бюджета на 2026-2028 годы с планами по достижению профицита в 2027 году за счет роста экономики и увеличения доходов.

Читать полностью » В Хабаровске возбуждено уголовное дело против военнослужащего после ДТП с тремя погибшими — прокуратура 28.10.2025 в 11:08
Не успел на зелёный — поехал под суд: трагедия на хабаровском перекрёстке

В Хабаровске военный стал виновником ДТП, унесшего жизни троих. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Читать полностью » Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО 28.10.2025 в 9:08
Хотел побить рекорд — попал за решётку: как ультрамарафонец закончил гонку во владивостокской тюрьме

Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО после попытки незаконно пересечь границу. Спортсмен пытался побить мировой рекорд велопробега, но заплатил высокую цену за ошибку.

Читать полностью » Циклоны принесут осадки и сильный ветер в Хабаровский край — прогноз Дальневосточного УГМС 28.10.2025 в 7:08
Погода объявила войну жителям Хабаровска: синоптики предупредили о серии ударов циклона

Хабаровск готовится к 6 дням непогоды! Циклон принесет дожди, снег и сильный ветер. Узнайте, как пережить неделю и подготовиться к погодным условиям.

Читать полностью » Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет 28.10.2025 в 5:10
Приморье кидает из огня да в снег: неделя погодных сюрпризов заставит переодеваться по три раза в день

Приморский край ожидает нестабильная неделя с резкими перепадами температур и осадками. Синоптики предупреждают о влиянии циклона, колебаниях температуры и осадках.

Читать полностью » На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 22 км 25.10.2025 в 20:10
Камчатку потрясло: толчки зафиксированы в 400 км от Петропавловска

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр залегал на глубине более 22 км, подземные толчки ощущались в сотнях километров от Петропавловска.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Прививки помогают предотвратить опасные заболевания, но требуют индивидуального подхода — советы врачей
Еда
Рыбник с луком, картошкой и рыбой в духовке запекается при 180 градусах
Еда
Лимонный чизкейк с песочной основой и шоколадной начинкой получается нежным и сочным
Красота и здоровье
Врач Анастасия Агаева: резкие движения шеей могут привести к повреждению сосудов и инсульту
Культура и шоу-бизнес
На Netflix вышел четвёртый сезон сериала "Ведьмак" с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта
Туризм
Португалия признана лучшим туристическим направлением Европы
Садоводство
Белокрылка боится чесночных и цитрусовых настоев, безопасных для человека — Олег Румянцев
Авто и мото
Агрессия на дорогах: две трети российских водителей сталкиваются с грубостью — исследование Автокода и Ренессанс Страхования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet