Выживет сильнейший бухгалтер: как новые налоги превращают бизнес в экстремальный спорт
Правительство планирует пересмотреть налоговую систему, и эти шаги уже вызывают беспокойство у предпринимателей. Повышение ставки НДС и отмена льгот по страховым взносам, действовавших со времён пандемии, могут серьёзно ударить по бизнесу, особенно малому и среднему. В Хабаровске эксперты предупреждают: такие меры способны вызвать эффект, сравнимый с экономическим шоком.
"Когда происходит повышение налоговой нагрузки одномоментно и резко — случается шоковый эффект. Мы просим сохранить льготу по страховым взносам с учетом специфики Дальнего Востока, потому что у нас вроде зарплаты выше среднего, но стоимость жизни тоже по сравнению с другими территориями в западной части России тоже высокая. Влияют отдаленность, климат, неразвитая инфраструктура. Это все, конечно, сказывается на том, что жить здесь дороже выходит", — отметил председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Мазунин.
Что изменится
Согласно проекту, обсуждаемому в правительстве, предполагается увеличение базовой ставки НДС, а также отмена ряда налоговых послаблений, которые помогали бизнесу в кризисные годы. Эти меры, по мнению властей, должны укрепить бюджетную систему. Однако бизнес-сообщество видит в них угрозу для устойчивости малого предпринимательства.
Представители "Опоры России" подсчитали, что изменения затронут около 800 тысяч компаний. Малые фирмы, особенно на упрощённой системе, столкнутся с ростом расходов: от покупки новых программ для бухгалтерии до необходимости нанимать специалистов по налогам.
Особое недовольство вызывает предложение снизить порог для уплаты НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Для многих небольших компаний это означает потерю права на "упрощёнку" и дополнительные финансовые нагрузки.
Почему это особенно опасно для Дальнего Востока
Восточные регионы России традиционно сталкиваются с особыми трудностями ведения бизнеса. Высокая стоимость жизни, транспортные расходы и зависимость от погодных условий делают предпринимательскую деятельность дороже, чем в центральной части страны.
"Для Дальнего Востока необходимы дифференцированные подходы", — подчеркнул Сергей Мазунин. — "Местные предприниматели быстрее достигают установленных порогов, поэтому любое повышение становится болезненным".
В регионе активно обсуждается вопрос сохранения налоговых преференций. Эксперты уверены: без поддержки государство рискует потерять часть инвесторов и замедлить развитие территорий.
Что предлагают предприниматели
Региональные бизнес-объединения направили свои предложения в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию президента. Среди них:
-
Сохранить льготы по страховым взносам для отдалённых регионов.
-
Ввести дифференцированный порог для уплаты НДС, учитывая особенности территорий.
-
Продлить срок перехода на новые правила, чтобы компании успели адаптироваться.
Эти меры, по мнению "Опоры России", позволят смягчить эффект реформ и сохранить баланс между интересами бюджета и бизнеса.
А что если реформу не пересмотрят?
Если налоговые нововведения вступят в силу без корректировок, малому бизнесу придётся искать способы выживания. Это может привести к переходу части компаний в "серую зону" и снижению налоговых поступлений, чего правительство как раз пытается избежать.
По прогнозам аналитиков, через год после реформы возможно сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 10-15%, особенно в сфере услуг и розничной торговли.
