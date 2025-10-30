Выживет сильнейший бухгалтер: как новые налоги превращают бизнес в экстремальный спорт

Правительство планирует пересмотреть налоговую систему, и эти шаги уже вызывают беспокойство у предпринимателей. Повышение ставки НДС и отмена льгот по страховым взносам, действовавших со времён пандемии, могут серьёзно ударить по бизнесу, особенно малому и среднему. В Хабаровске эксперты предупреждают: такие меры способны вызвать эффект, сравнимый с экономическим шоком.

"Когда происходит повышение налоговой нагрузки одномоментно и резко — случается шоковый эффект. Мы просим сохранить льготу по страховым взносам с учетом специфики Дальнего Востока, потому что у нас вроде зарплаты выше среднего, но стоимость жизни тоже по сравнению с другими территориями в западной части России тоже высокая. Влияют отдаленность, климат, неразвитая инфраструктура. Это все, конечно, сказывается на том, что жить здесь дороже выходит", — отметил председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Мазунин.

Что изменится

Согласно проекту, обсуждаемому в правительстве, предполагается увеличение базовой ставки НДС, а также отмена ряда налоговых послаблений, которые помогали бизнесу в кризисные годы. Эти меры, по мнению властей, должны укрепить бюджетную систему. Однако бизнес-сообщество видит в них угрозу для устойчивости малого предпринимательства.

Представители "Опоры России" подсчитали, что изменения затронут около 800 тысяч компаний. Малые фирмы, особенно на упрощённой системе, столкнутся с ростом расходов: от покупки новых программ для бухгалтерии до необходимости нанимать специалистов по налогам.

Особое недовольство вызывает предложение снизить порог для уплаты НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Для многих небольших компаний это означает потерю права на "упрощёнку" и дополнительные финансовые нагрузки.

Почему это особенно опасно для Дальнего Востока

Восточные регионы России традиционно сталкиваются с особыми трудностями ведения бизнеса. Высокая стоимость жизни, транспортные расходы и зависимость от погодных условий делают предпринимательскую деятельность дороже, чем в центральной части страны.

"Для Дальнего Востока необходимы дифференцированные подходы", — подчеркнул Сергей Мазунин. — "Местные предприниматели быстрее достигают установленных порогов, поэтому любое повышение становится болезненным".

В регионе активно обсуждается вопрос сохранения налоговых преференций. Эксперты уверены: без поддержки государство рискует потерять часть инвесторов и замедлить развитие территорий.

Что предлагают предприниматели

Региональные бизнес-объединения направили свои предложения в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию президента. Среди них:

Сохранить льготы по страховым взносам для отдалённых регионов. Ввести дифференцированный порог для уплаты НДС, учитывая особенности территорий. Продлить срок перехода на новые правила, чтобы компании успели адаптироваться.

Эти меры, по мнению "Опоры России", позволят смягчить эффект реформ и сохранить баланс между интересами бюджета и бизнеса.

А что если реформу не пересмотрят?

Если налоговые нововведения вступят в силу без корректировок, малому бизнесу придётся искать способы выживания. Это может привести к переходу части компаний в "серую зону" и снижению налоговых поступлений, чего правительство как раз пытается избежать.

По прогнозам аналитиков, через год после реформы возможно сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 10-15%, особенно в сфере услуг и розничной торговли.