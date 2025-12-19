Принудительная эвакуация семей с детьми в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики рассматривается как признак скорых территориальных изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение депутата Госдумы, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО Александра Бородая.

Причины эвакуации по версии Бородая

По словам Бородая, решение украинских властей связано с оценкой ближайшей перспективы на линии соприкосновения. Он считает, что в Киеве понимают возможность утраты контроля над рядом населённых пунктов.

"Эвакуация семей с детьми связана с тем, что Киев понимает, что эти территории в достаточно близкой перспективе могут перейти под контроль РФ", — сказал собеседник агентства.

Депутат добавил, что подобные меры принимаются заранее и носят системный характер, а не являются реакцией на разовые события.

Условия и риски для эвакуированных

Александр Бородай выразил мнение, что украинские власти стремятся сделать оставляемые территории непригодными для жизни. По его оценке, это отражается на инфраструктуре и социальной среде.

В то же время он указал на риски для самих эвакуированных, которые, по его словам, могут быть размещены в лагерях для беженцев с тяжёлыми условиями. Кроме того, Бородай заявил, что такие люди могут подвергаться жесткому обращению.

География эвакуации

Ранее в подчиняющейся украинским властям Святогорской городской военной администрации сообщили о принудительной эвакуации семей с детьми в Святогорске и восьми сёлах на подконтрольной ВСУ части ДНР.

По данным администрации, эвакуации подлежат жители Святогорска, а также сел Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово и Пришиб. Все эти населённые пункты входят в Святогорскую общину.

Предыдущие решения властей

Как уточняется, ранее глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин объявлял о принудительной эвакуации 18 ноября. Текущие меры стали продолжением этой политики и затронули расширенный перечень населённых пунктов.

Официальные структуры Украины связывают такие решения с вопросами безопасности, однако в российской стороне указывают на иные мотивы происходящего.