Вероника Скворцова и директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев открыли новый высокотехнологичный сосудистый центр

В городе Сарове произошло знаменательное событие - открытие современного сосудистого центра, оснащенного передовым оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Церемонию открытия посетили руководитель ФМБА Вероника Скворцова и директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Новый центр, расположенный в клинической больнице №50 ФМБА России, позволит жителям Сарова получать высокотехнологичную медицинскую помощь, включая коронарографию и стентирование коронарных артерий, не покидая пределы родного города. Ранее для проведения таких операций пациентов приходилось направлять в Арзамас, Нижний Новгород, а также в столичные клиники ФМБА.

Вероника Скворцова выразила надежду, что открытие эндоваскулярной хирургии станет лишь первым шагом в развитии сосудистой службы в Сарове. В планах - создание ангионеврологического отделения для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и дальнейшее расширение технологических возможностей центра.

Создание сосудистого центра обеспечит полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения и сосудов. Помимо ангиографии и рентгенэндоваскулярной хирургии, здесь будут доступны стентирование, ангиопластика и другие современные методы лечения. Экстренные пациенты смогут получать необходимую помощь практически сразу после поступления, благодаря близости центра к приемному отделению, диагностическим кабинетам и отделению анестезиологии и реанимации.

Открытие высокотехнологичного сосудистого центра в Сарове - важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей города. Теперь им не придется преодолевать большие расстояния для получения необходимого лечения, что особенно важно в экстренных случаях, когда счет идет на минуты.

Фото: Wikimedia Commons/https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/aleksey-dyumin-posetil-sosudistyy-tsentr-v-bolnitse-im-d-ya-vanykina/, Пресс-служба губернатора, ( Международной Creative Commons Attribution 4.0. )