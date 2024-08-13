Вероника Скворцова и директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев открыли новый высокотехнологичный сосудистый центр

В городе Сарове произошло знаменательное событие - открытие современного сосудистого центра, оснащенного передовым оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Церемонию открытия посетили руководитель ФМБА Вероника Скворцова и директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Новый центр, расположенный в клинической больнице №50 ФМБА России, позволит жителям Сарова получать высокотехнологичную медицинскую помощь, включая коронарографию и стентирование коронарных артерий, не покидая пределы родного города. Ранее для проведения таких операций пациентов приходилось направлять в Арзамас, Нижний Новгород, а также в столичные клиники ФМБА.
Вероника Скворцова выразила надежду, что открытие эндоваскулярной хирургии станет лишь первым шагом в развитии сосудистой службы в Сарове. В планах - создание ангионеврологического отделения для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и дальнейшее расширение технологических возможностей центра.
Создание сосудистого центра обеспечит полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения и сосудов. Помимо ангиографии и рентгенэндоваскулярной хирургии, здесь будут доступны стентирование, ангиопластика и другие современные методы лечения. Экстренные пациенты смогут получать необходимую помощь практически сразу после поступления, благодаря близости центра к приемному отделению, диагностическим кабинетам и отделению анестезиологии и реанимации.
Открытие высокотехнологичного сосудистого центра в Сарове - важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей города. Теперь им не придется преодолевать большие расстояния для получения необходимого лечения, что особенно важно в экстренных случаях, когда счет идет на минуты.
Фото: Wikimedia Commons/https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/aleksey-dyumin-posetil-sosudistyy-tsentr-v-bolnitse-im-d-ya-vanykina/, Пресс-служба губернатора, ( Международной Creative Commons Attribution 4.0. )
Группа членов Европарламента от Италии раскритиковали Польшу за "зону смерти"
Ситуация на польско-белорусской границе вызвала серьезную озабоченность у депутатов Европарламента от Италии.
В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка
В Лондоне мужчина, который напал с ножом на ребенка в центральной части города, обвинен в попытке убийства, как сообщает пресс-служба местной полиции в выпущенном во вторник пресс-релизе. Этот инцидент произошел вскоре после аналогичного нападения в Саутпорте.
Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате: "Так мало ответов"
Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.
SHOT: мошенники обманули Ларису Долину на 100 млн рублей за продажу квартиры
Российская певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она самостоятельно продала квартиру в Москве и перевела неизвестным все деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники.