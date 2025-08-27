Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:22

Тренировки дают больше, если правильно есть: как выглядит рацион для силы и выносливости

Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки

Силовые, высокоэнергозатратные и интенсивные тренировки — как функциональный тренинг, кроссфит, фитбоксинг или HIIT — требуют не только физической подготовки, но и умного подхода к питанию. Ошибка в рационе может свести на нет эффект от занятий и даже спровоцировать травму. Адель Набиева, старший тренер в беседе с "Лентой.ру" объяснила, как этого избежать.

1. Вода — ваш главный союзник
Первоочередное правило — гидратация. Обезвоживание снижает выносливость, концентрацию и повышает риск перегрева.

"Пейте воду до, во время (небольшими глотками) и после тренировки. При нагрузках дольше часа или в жару можно добавить изотоник, но вода — всегда в приоритете", — подчеркнула тренер.

2. Что есть перед тренировкой?
Не стоит тренироваться на голодный желудок. За 1,5-2 часа до занятия нужно дать телу энергию:

  • Сложные углеводы: овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, банан или яблоко.
  • Белки: йогурт, творог, яйцо, запечённая грудка или индейка.

А вот жиры и клетчатку лучше сократить — они замедляют пищеварение и могут вызвать тяжесть при нагрузке.

"Углеводы — топливо, белок — защита мышц. Это тандем, который работает до и во время тренинга", — пояснила Набиева.

3. Что есть после тренировки?
Золотое правило: в течение 30-60 минут после занятий необходимо пополнить запасы энергии и помочь мышцам восстановиться. Закройте "углеводно-белковое окно" с помощью:

  • Протеинового коктейля;
  • Омлета с овощами;
  • Киноа с курицей;
  • Банана с творогом.

4. Суточная норма белка и не только
Тем, кто занимается регулярно, важно достаточное потребление белка — от 1,6 до 2,2 грамма на килограмм веса. Идеально — распределять его равномерно в течение дня.

Но не стоит забывать и о здоровых жирах и микронутриентах: они важны для гормонов, суставов и общего самочувствия. Включайте в меню:

  • Лосось, орехи, семена льна;
  • Зелень, овощи, фрукты.

