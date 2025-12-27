Высокий забор и три дома в лесу: где может начаться новая жизнь Ларисы Долиной

После решения суда о принудительном выселении Лариса Долина, по данным ряда СМИ, в ближайшее время может покинуть квартиру в Хамовниках и переехать в загородную резиденцию. Речь идёт об усадьбе певицы в коттеджном посёлке Славино под Мытищами. Как выглядит это владение и где может обосноваться артистка, рассказывает aif.ru.

Загородная резиденция под Мытищами

Коттеджный посёлок Славино расположен примерно в 40 километрах от МКАД, рядом с Икшинским водохранилищем. Территория окружена лесом, въезд в посёлок закрытый, инфраструктура минимальная — на въезде работает единственный магазин с продуктами. Местные жители отмечают, что сама Лариса Долина раньше появлялась здесь крайне редко.

Чаще в доме замечали дочь певицы Ангелину и её внучку. По словам жителей посёлка, усадьба артистки находится на небольшом холме недалеко от главной дороги, но высокий забор полностью скрывает двор от посторонних взглядов.

Соседи и окружение

Славино считается посёлком для состоятельных людей. Конкретные имена соседей не раскрываются, однако известно, что неподалёку ранее жил журналист и один из основателей телеканала "ТВ-6" Эдуард Сагалаев. Соседние участки также выглядят ухоженными: каменные дорожки, уличные фонари и капитальные дома подчёркивают высокий уровень достатка местных жителей.

Высокий металлический забор с заострёнными пиками отделяет участок Долиной от остальной территории посёлка, но даже за ним можно рассмотреть масштаб застройки и несколько строений.

Три дома на одном участке

На участке певицы расположены сразу три дома. Основное строение — трёхэтажный особняк, возведённый из дорогих материалов. Это не дворец, но размеры дома и качество отделки производят впечатление. Крыша выполнена из металлочерепицы, архитектура сдержанная, без излишеств.

Второй дом меньше по размеру и, по всей видимости, предназначен для проживания дочери и внучки артистки. Он выглядит скромнее и ниже основного здания на один этаж. Третий дом, вероятно, используется как жильё для обслуживающего персонала.

Возможный переезд

По информации издания, перевозить вещи в загородную резиденцию артистка начала только сейчас, хотя исход имущественного спора с Полиной Лурье стал понятен ещё 16 декабря, когда Верховный суд принял решение в пользу второй стороны. Места в Славине для переезда более чем достаточно, и усадьба позволяет разместиться всей семье.