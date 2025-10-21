Кто сажает осенью, тот отдыхает весной: простой прием, который сэкономит силы и время

Закрытая корневая система позволяет высаживать плодовые, кустарники и даже цветочные культуры вплоть до морозов, рассказала садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина. Как именно нужно заделать в почву саженцы, она рассказала в комментарии NewsInfo.

Важно осенью успеть подготовить посадочные ямы, поясняет садовод.

"Сейчас ямы подготовить под плодовые, под ягодные культуры, просто ямки выкопать. И прямо можно в течение ноября — декабря вставлять в яму и закапывать этой почвой выкопанной", — советует садовод.

Высаживать до морозов можно только саженцы с закрытой корневой системой, напоминает телеведущая.

"Любые яблони, груши, сливы, вишни, все можно высаживать только в контейнере. Малину, жимолость, буквально все саженцы, многолетние цветы, флоксы, пионы, все можно высадить, только с закрытой корневой системой, в контейнере", — рекомендует Ганичкина.

Специалист также советует обратить внимание на состояние растения в контейнере.

"Когда вытаскиваем саженец, и если земляной ком в горшке или в контейнере весь обмотан корнями, это очень хороший посадочный материал", — пояснила специалист.

По словам Ганичкиной, у осенней посадки растений много преимуществ перед весенней.