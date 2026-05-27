Выпускница 2026 с аттестатом
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:09

Выпускной бал больше не разорит родителей: как вчерашним школьникам одеться модно и недорого

Выпускные вечера-2026 ориентированы на тихую элегантность и персонализацию, на отказ от избыточного декора в пользу осознанного стиля, рассказала эксперт по моде Анна Скороходова. В беседе с NewsInfo она посоветовала, как составить гармоничный образ и не переплатить за него в разгар сезона выпускных вечеров.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что собрать образ для девушки на выпускной в этом году в торговых сетях можно от полутора тысяч рублей, для юноши — примерно от трех тысяч. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам стилиста, современные выпускницы уходят от образов сказочных персонажей или чрезмерно взрослых нарядов с тяжелым макияжем и избыточными разрезами. Сейчас в приоритете вещи, которые сохранят актуальность после одного вечера и обеспечат комфорт.

"Среди главных трендовых направлений могу для девушек отметить скульптурный минимализм — платья со струящимися силуэтами, с открытой линией плеч, различные драпировки. Полупрозрачные фактуры, которые базируются на чем-то закрытом. Например, дополнительные декоративные элементы из фатина на комбинации нюдового оттенка, блестящие ткани с дорогим отливом: сатин, шелк, органза", — отметила стилист.

Специалист добавила, что в моде остается эстетика рококо корсетная, которую можно комбинировать с деловыми брюками палаццо или асимметричными юбками. Также на выбор нарядов влияет тренд на лаконичные воротники-стойки и графитовые, белые или молочные оттенки.

Что касается юношей, то они все чаще отказываются от строгой приталенной классики в пользу расслабленных силуэтов, подчеркнула эксперт по моде. Стилист рекомендует выбирать для костюмов качественные натуральные ткани: шерсть, лен или хлопок.

"В моде расслабленные костюмы с более свободной посадкой, тот самый минимализм, который отличается хорошими качественными тканями. Например, шерсть, хлопок, лен, дорогие оттенки. Различные уличные элементы Street-wear, расслабленный костюм в сочетании с интересными кроссовками тоже может смотреться очень органично на выпускном", — пояснила Скороходова.

При планировании бюджета эксперт советует избегать маркетинговых ловушек. Поиск через поисковые системы по запросу "выпускное платье" часто приводит к неоправданной наценке, поэтому на маркетплейсах покупка может обойтись дороже, если искать конкретный фасон без "свадебных" тегов. Оптимальным решением для бюджета станет использование базового черного платья, дополненного выразительными аксессуарами или обувью.

Проверено экспертом: Эксперт в области культуры Николай Белов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

