Выпускной бал больше не разорит родителей: как вчерашним школьникам одеться модно и недорого

Выпускные вечера-2026 ориентированы на тихую элегантность и персонализацию, на отказ от избыточного декора в пользу осознанного стиля, рассказала эксперт по моде Анна Скороходова. В беседе с NewsInfo она посоветовала, как составить гармоничный образ и не переплатить за него в разгар сезона выпускных вечеров.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что собрать образ для девушки на выпускной в этом году в торговых сетях можно от полутора тысяч рублей, для юноши — примерно от трех тысяч. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам стилиста, современные выпускницы уходят от образов сказочных персонажей или чрезмерно взрослых нарядов с тяжелым макияжем и избыточными разрезами. Сейчас в приоритете вещи, которые сохранят актуальность после одного вечера и обеспечат комфорт.

"Среди главных трендовых направлений могу для девушек отметить скульптурный минимализм — платья со струящимися силуэтами, с открытой линией плеч, различные драпировки. Полупрозрачные фактуры, которые базируются на чем-то закрытом. Например, дополнительные декоративные элементы из фатина на комбинации нюдового оттенка, блестящие ткани с дорогим отливом: сатин, шелк, органза", — отметила стилист.

Специалист добавила, что в моде остается эстетика рококо корсетная, которую можно комбинировать с деловыми брюками палаццо или асимметричными юбками. Также на выбор нарядов влияет тренд на лаконичные воротники-стойки и графитовые, белые или молочные оттенки.

Что касается юношей, то они все чаще отказываются от строгой приталенной классики в пользу расслабленных силуэтов, подчеркнула эксперт по моде. Стилист рекомендует выбирать для костюмов качественные натуральные ткани: шерсть, лен или хлопок.

"В моде расслабленные костюмы с более свободной посадкой, тот самый минимализм, который отличается хорошими качественными тканями. Например, шерсть, хлопок, лен, дорогие оттенки. Различные уличные элементы Street-wear, расслабленный костюм в сочетании с интересными кроссовками тоже может смотреться очень органично на выпускном", — пояснила Скороходова.

При планировании бюджета эксперт советует избегать маркетинговых ловушек. Поиск через поисковые системы по запросу "выпускное платье" часто приводит к неоправданной наценке, поэтому на маркетплейсах покупка может обойтись дороже, если искать конкретный фасон без "свадебных" тегов. Оптимальным решением для бюджета станет использование базового черного платья, дополненного выразительными аксессуарами или обувью.

