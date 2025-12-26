Выпускники на грани перегруза: как подготовка к ЕГЭ превращается в марафон на выживание

Подготовка к ЕГЭ нередко становится для школьников серьезным психологическим испытанием, сопровождающимся тревожностью и эмоциональным напряжением. Снизить давление на выпускников может расширение системы психологической помощи в школах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Почему психологическая поддержка становится критически важной

По словам сенатора, в период подготовки к ЕГЭ подростки особенно уязвимы к стрессу. Высокие ожидания, страх ошибок и ответственность за результат экзаменов часто приводят к эмоциональному выгоранию. В таких условиях школе важно не только давать знания, но и формировать у учеников ощущение стабильности и уверенности.

Мурог подчеркнул, что психологическая помощь должна быть системной и доступной каждому ученику, а не ограничиваться формальными консультациями. Именно комплексный подход способен снизить уровень тревожности и помочь школьникам более спокойно пройти экзаменационный период.

Какие меры предлагают внедрить

Сенатор считает необходимым расширить кадровый состав школьных психологов и значительно усилить их роль в образовательном процессе. Речь идет не только об индивидуальной работе с детьми, но и о профилактических занятиях, направленных на развитие стрессоустойчивости.

"В этой связи, мне думается, стоило бы принять комплекс мер: усилить кадровый состав школьных психологов, расширить спектр их работы, организовать кабинеты доверия и систематически проводить занятия, направленные на развитие устойчивости к стрессу. Также необходимо готовить педагогов к взаимодействию с учениками в таких ситуациях, чтобы они могли вовремя оказать моральную поддержку", — сказал Игорь Мурог.

С какими трудностями сталкиваются школы

На практике, как отметил сенатор, ситуация остается сложной. Во многих образовательных учреждениях один психолог вынужден работать с большим количеством учеников, что не позволяет уделять внимание каждому ребенку индивидуально. Особенно остро эта проблема ощущается в небольших населенных пунктах.

По словам Мурога, в ряде регионов уже начали внедрять дистанционные консультации и выездные психологические службы. Однако таких программ пока недостаточно, особенно для сельских школ. Сенатор считает, что необходимы дополнительные шаги, включая внедрение тренировочных тестов, обеспечение бесплатного доступа к цифровым ресурсам для самоподготовки и сокращение административной нагрузки на учителей. Все это, по его мнению, поможет сделать подготовку к ЕГЭ более спокойной и организованной.