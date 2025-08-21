В Калуге запустили новый автобренд: Tenet готовит линейку на базе Chery

Холдинг АГР сообщил о первых результатах работы своей калужской площадки: за июнь-июль здесь собрали более 2,5 тысячи автомобилей новой марки Tenet. Об этом рассказал в личном Telegram-канале руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Продажи до официального старта

По данным аналитика, в июле было реализовано 25 автомобилей Tenet. Однако формально старт продаж ещё не объявлен. Вероятнее всего, речь идёт о закупках самими дилерами — для тест-драйвов и демонстрационных залов.

Первенец бренда

Запуск серийного производства под маркой Tenet был подтверждён лишь неделю назад. Первой моделью стал компактный кроссовер T7.

Что дальше?

Холдинг намерен выстраивать целую линейку автомобилей под новым брендом. В её основе будут аналоги моделей Chery, адаптированные для российского рынка.

Пока Tenet только делает первые шаги: производство уже идёт, дилеры начинают знакомить покупателей с машинами, но официальные продажи ещё впереди.