Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
многодетная семья
многодетная семья
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Выплата кажется символической — но для сотен семей она стала поворотной

В КЧР 458 семей получили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребёнка - ТАСС

В Карачаево-Черкесии подвели первые итоги новой меры поддержки семей с детьми, введённой на региональном уровне. Речь идёт о единовременной выплате при рождении третьего или последующего ребёнка, которая уже затронула сотни семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

Первые итоги новой меры поддержки

Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей в республике начали предоставлять с 2025 года. За первый год действия программы поддержку получили около 460 молодых семей. В министерстве уточнили, что речь идёт о семьях, в которых родился третий или последующий ребёнок.

"В первый год реализации новой региональной меры поддержки, инициированной главой КЧР Рашидом Темрезовым, единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка получили 458 молодых семей республики", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что новая выплата стала частью более широкой политики по поддержке семей и стимулированию рождаемости в регионе.

Поддержка семей в Год демографического роста

2025 год в Карачаево-Черкесии был объявлен Годом демографического роста, рождаемости и долголетия. В рамках этой инициативы в республике ввели сразу пять новых региональных мер поддержки семей с детьми. Единовременная выплата на третьего ребёнка стала одной из ключевых мер, ориентированных именно на молодые семьи.

Власти региона рассматривают такие инструменты как способ снизить финансовую нагрузку на родителей в первые месяцы после рождения ребёнка. В министерстве труда и соцразвития отметили, что интерес к новым мерам поддержки сохраняется, а их реализация находится на постоянном контроле.

Региональный акцент на демографию

Введение новых выплат и программ поддержки стало частью комплексного подхода к демографической политике республики. Региональные власти делают акцент на создании условий, при которых семьи будут чувствовать дополнительную социальную защищённость.

Ожидается, что меры, запущенные в 2025 году, продолжат действовать и в последующие годы, а их эффективность будет оцениваться по динамике рождаемости и востребованности программ среди населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza вчера в 17:41
Предновогодний коллапс в небе: пассажиры застряли в аэропортах на сутки

Непогода парализовала работу аэропортов по всей стране: десятки рейсов отменены, сотни пассажиров застряли в ожидании вылета.

Читать полностью » Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве вчера в 17:37
Новогодний салют может закончиться делом: в Москве включают жёсткий контроль

Новогодние салюты в Москве могут обернуться штрафами и уголовными делами. Власти предупредили о жёстких мерах и усиленном контроле.

Читать полностью » 44% петербуржцев рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года - Авито вчера в 14:28
Премия или зарплата: как 13-я зарплата помогает петербуржцам и сколько на неё рассчитывают

Почти половина петербуржцев рассчитывают на годовой бонус в 2025 году, при этом размер выплат и процент ожидающих премии варьируются.

Читать полностью » Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом - ТАСС вчера в 10:55
Слова, которые согрели сердце: как Дед Мороз пожелал удачи и силы защитникам

Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов в зоне СВО, пожелав им здоровья, удачи и исполнения мечт. Важное послание о мире и надежде.

Читать полностью » Здоровье близких остаётся главной темой новогодних желаний россиян - АБН 24 вчера в 10:55
Секреты новогодних желаний: как здоровье близких и материальная стабильность становятся приоритетом

Какие желания россияне загадывают в новогоднюю ночь? Социологические исследования раскрывают главные темы, о которых мечтают в этот момент.

Читать полностью » В Москве пассажиров речного транспорта будут угощать горячими напитками до 11 января — Ликсутов вчера в 10:33
Тайна уютных чайных домиков: как зимний отдых на речных маршрутах превращается в настоящее наслаждение

На семи причалах московских речных маршрутов до 11 января пассажиров угощают чаем и сладостями в уютных чайных домиках.

Читать полностью » Продажи статуэток и фигурок с лошадьми в Москве выросли в три раза – Яндекс Маркет вчера в 10:33
Подковы, фигурки и ёлочные украшения: загадка стремительного роста продаж символики года в Москве

В Москве в преддверии Нового года резкий рост спроса на товары с символикой лошади: статуэтки, украшения и сувениры становятся особенно популярными.

Читать полностью » В 2026 году Москва получит более 500 новых автобусов для пригородных маршрутов вчера в 10:32
Новый транспорт, новые горизонты: чем удивят более 500 автобусов, ожидаемых в Москве

В 2026 году Москва получит более 500 новых автобусов для улучшения пригородного транспорта в рамках проекта "Москва — область".

Читать полностью »

Новости
Наука
В начале января Луна приблизится к Земле на 360 тыс. км - УрФУ
Общество
Мошенники выманивают деньги через фейковые свидания и возврат билетов - МВД РФ
Общество
МРОТ в России увеличили на 4 653 рубля с начала года - ТАСС
ДФО
Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС
Дом
Конденсат на окнах появляется из-за влажного воздуха и холода — House Digest
Красота и здоровье
Шампунь глубокой очистки улучшает результат окрашивания — колористы
Авто и мото
Алкоголь замедляет реакцию водителя независимо от стажа — Авто Mail
Еда
Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet