Выплата кажется символической — но для сотен семей она стала поворотной

В Карачаево-Черкесии подвели первые итоги новой меры поддержки семей с детьми, введённой на региональном уровне. Речь идёт о единовременной выплате при рождении третьего или последующего ребёнка, которая уже затронула сотни семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

Первые итоги новой меры поддержки

Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей в республике начали предоставлять с 2025 года. За первый год действия программы поддержку получили около 460 молодых семей. В министерстве уточнили, что речь идёт о семьях, в которых родился третий или последующий ребёнок.

"В первый год реализации новой региональной меры поддержки, инициированной главой КЧР Рашидом Темрезовым, единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка получили 458 молодых семей республики", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что новая выплата стала частью более широкой политики по поддержке семей и стимулированию рождаемости в регионе.

Поддержка семей в Год демографического роста

2025 год в Карачаево-Черкесии был объявлен Годом демографического роста, рождаемости и долголетия. В рамках этой инициативы в республике ввели сразу пять новых региональных мер поддержки семей с детьми. Единовременная выплата на третьего ребёнка стала одной из ключевых мер, ориентированных именно на молодые семьи.

Власти региона рассматривают такие инструменты как способ снизить финансовую нагрузку на родителей в первые месяцы после рождения ребёнка. В министерстве труда и соцразвития отметили, что интерес к новым мерам поддержки сохраняется, а их реализация находится на постоянном контроле.

Региональный акцент на демографию

Введение новых выплат и программ поддержки стало частью комплексного подхода к демографической политике республики. Региональные власти делают акцент на создании условий, при которых семьи будут чувствовать дополнительную социальную защищённость.

Ожидается, что меры, запущенные в 2025 году, продолжат действовать и в последующие годы, а их эффективность будет оцениваться по динамике рождаемости и востребованности программ среди населения.