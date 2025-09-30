Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:18

Выпил курс — а кишечник помнит: лекарства ведут дневник дольше самого пациента

Учёные Эстонии выявили длительное влияние антибиотиков и антидепрессантов на состав микробиоты

Микробиота кишечника уже давно рассматривается как зеркало состояния организма. Её баланс влияет на иммунитет, обмен веществ, настроение и даже когнитивные функции. Новое исследование показало: лекарства способны оставлять в ней отпечаток на годы, меняя состав микробов не только в момент приёма, но и задолго после завершения курса.

Как лекарства меняют микробиоту

Учёные из Тартуского университета проанализировали данные более 2500 человек, сопоставив образцы стула с историями назначений препаратов. Результаты удивили: следы антибиотиков, антидепрессантов, бета-блокаторов и даже анксиолитиков фиксировались спустя годы. Особенно ярко это проявилось у антибиотиков широкого спектра и бензодиазепинов. Их влияние оказалось сопоставимым, что говорит о глубоком изменении микробного сообщества.

"Большинство исследований микробиома учитывают текущий приём лекарств, но наши результаты показывают, что предшествующий приём может быть не менее важен", — пояснил ведущий автор исследования Оливер Аасметс.

"Мы надеемся, что эти результаты побудят исследователей и клиницистов учитывать историю приёма лекарств при интерпретации микробиологических данных", — уточнила автор-корреспондент исследования Элин Орг.

Сравнение

Категория препарата Характер влияния на микробиоту Продолжительность изменений
Антибиотики Сильное и резкое изменение состава Несколько лет
Бензодиазепины Глубокое воздействие, схожее с антибиотиками Долгосрочно
Антидепрессанты Умеренные, но стойкие сдвиги Месяцы-годы
Бета-блокаторы Изменения зависят от дозировки Среднесрочно
Ингибиторы протонной помпы Снижение разнообразия бактерий Длительно

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом курса лекарств обсудите с врачом возможность поддерживающей терапии для микробиоты — пробиотики или пребиотики.

  2. Включите в рацион продукты, богатые клетчаткой: овощи, цельнозерновые, бобовые. Они помогают восстановлению полезных бактерий.

  3. Избегайте чрезмерного применения препаратов без строгих показаний.

  4. После курса антибиотиков добавьте кисломолочные продукты и ферментированные овощи.

  5. Регулярно сдавайте анализы при длительной терапии, чтобы отслеживать состояние кишечника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: длительный приём антибиотиков без контроля врача.
    Последствие: разрушение полезной флоры, рост устойчивых бактерий.
    Альтернатива: строго соблюдать назначения и восстанавливать микробиоту пробиотиками.

  • Ошибка: игнорирование побочных эффектов антидепрессантов.
    Последствие: снижение разнообразия микробов, ухудшение метаболизма.
    Альтернатива: подбор мягких препаратов и коррекция питания.

  • Ошибка: постоянное использование ингибиторов протонной помпы при изжоге.
    Последствие: снижение кислотности желудка и нарушения в микробиоте.
    Альтернатива: смена диеты, снижение веса, отказ от курения и алкоголя.

А что если…

А что если при разработке персонализированных диет будут учитывать не только генетику, но и историю приёма лекарств? В таком случае врач сможет не просто назначить пробиотик, а подобрать точный состав бактерий, компенсирующих потери от конкретного препарата.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Антибиотики при инфекциях Эффективное уничтожение патогенов Риск дисбиоза и резистентности
Антидепрессанты Улучшают психическое здоровье Влияние на микробиоту, набор веса
Пробиотики Восстановление баланса флоры Не всегда закрепляются надолго
Пребиотики Поддержка роста собственных бактерий Возможны вздутие и дискомфорт

FAQ

Как выбрать пробиотик после антибиотиков?
Лучше отдать предпочтение комплексным средствам с несколькими штаммами, включая Lactobacillus и Bifidobacterium.

Сколько стоит курс пробиотиков?
Средняя цена варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от бренда и длительности приёма.

Что лучше — пробиотики или ферментированные продукты?
Оптимально сочетать оба варианта: продукты (кефир, квашеная капуста) поддерживают разнообразие, препараты закрепляют результат.

Мифы и правда

  • Миф: микробиота восстанавливается сама без помощи.
    Правда: без коррекции восстановление может затянуться на годы.

  • Миф: только антибиотики влияют на кишечные бактерии.
    Правда: антидепрессанты, анксиолитики и даже бета-блокаторы тоже меняют её состав.

  • Миф: пробиотики работают всегда одинаково.
    Правда: эффективность зависит от штамма, дозировки и состояния кишечника.

Исторический контекст

  • В 1950-х антибиотики впервые начали массово применяться и сразу вызвали интерес к побочным эффектам для пищеварения.

  • В 1990-х появились исследования о влиянии антидепрессантов на кишечник.

  • В 2020-х начали систематически изучать связь лекарств и микробиоты на уровне больших баз данных.

Три интересных факта

  1. У каждого человека уникальный микробиом, и даже у близнецов он различается.

  2. Состав микробиоты может влиять на эффективность лекарств, в том числе на скорость их усвоения.

  3. Кишечные бактерии производят до 90% серотонина организма, что напрямую связывает их с психическим здоровьем.

