Ирина Волк: в Приморском крае задержан подозреваемый в вымогательстве в отношении инвалида-участника спецоперации на Украине

Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого по делу о вымогательстве денег у бывшего бойца спецоперации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 2 сентября.

По ее информации, инцидент произошел с военнослужащим из Владивостока. Он записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, где сообщил, что стал жертвой вымогательства со стороны этнической группировки.

"Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело", — отметила Волк.

По ее словам, брат военнослужащего обратился в полицию с просьбой найти его родственника, который предпринял попытку самоубийства. Мужчину обнаружили в лесу без сознания и доставили в больницу.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

Фото: сайт Росгвардии Рязанской области