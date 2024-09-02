Ирина Волк: в Приморском крае задержан подозреваемый в вымогательстве в отношении инвалида-участника спецоперации на Украине

Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого по делу о вымогательстве денег у бывшего бойца спецоперации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 2 сентября.
По ее информации, инцидент произошел с военнослужащим из Владивостока. Он записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, где сообщил, что стал жертвой вымогательства со стороны этнической группировки.
"Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело", — отметила Волк.
По ее словам, брат военнослужащего обратился в полицию с просьбой найти его родственника, который предпринял попытку самоубийства. Мужчину обнаружили в лесу без сознания и доставили в больницу.
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.
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