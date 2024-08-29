На продажу заблокированных ИЦБ российским инвесторам-резидентам дали еще полтора месяца

Первый раунд выкупа иностранцами заблокированных активов российских инвесторов, стартовавший весной, будет продлен до середины октября, сообщил источник Forbes. Активы будут обмениваться по тем заявкам, которые уже были выставлены, пишет издание.

Финансовые операции будут проходить в рамках указа президента РФ № 844, согласно которому российские частные инвесторы-резиденты смогут продать заблокированные иностранные ценные бумаги (ИЦБ) нерезидентам. Согласно указу, российские инвесторы-резиденты имеют право продать зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции, инвестиционные паи, в составе которых есть зарубежные акции, на сумму до 100 000 рублей.

По словам собеседника Forbes в управляющей компании, сроки продлеваются для того, чтобы найти больше иностранных покупателей на заблокированные активы россиян. Как поясняет еще один источник издания, у участников рынка сложилось впечатление, что организаторы торгов могут эффективнее взаимодействовать с иностранными инвесторами и привлечь большее число участников к процедуре обмена.

Условия выкупа были утверждены в феврале 2024 года Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Комиссия установила ООО "Инвестиционная Палата" в качестве организатора торгов.

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