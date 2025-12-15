Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:23

Выгодные схемы с ипотечным кредитом: как арендные поступления могут погашать долг

Россияне могут покрывать ипотечные платежи с помощью арендных поступлений — Юлия Юсова

Россияне могут использовать недвижимость для того, чтобы облегчить себе платежи по ипотечному кредиту. Этот способ, по словам риелтора Юлии Юсовой, позволяет выгодно покрывать кредит за счет арендных платежей. Эксперт раскрыла этот финансовый механизм в интервью, которое передает портал "5-tv.ru".

Аренда как способ погашения ипотеки

Юлия Юсова объяснила, что если недвижимость покупается по низкой ипотечной ставке, то арендные поступления могут вполне покрывать ежемесячные платежи по кредиту. Это делает покупку недвижимости не только более выгодной, но и потенциально позволяет зарабатывать на жилье, сдавая его в аренду.

"Когда недвижимость покупается по низкой ставке ипотечной, то получается таким образом, что арендный платеж покрывает ипотечный. Это очень выгодно, и вообще в принципе покупать недвижимость по пониженной ставке — это выгодно… Чем больше недвижимости, тем вы богаче", — заявила Юлия Юсова, риелтор.

Эта стратегия позволяет владельцам жилья не только не тратить свои средства на ипотеку, но и получать прибыль от аренды.

Риски при покупке вторичного жилья с высокой ставкой

Тем не менее, эксперт предупредила, что для владельцев вторичного жилья с высокой ставкой ипотечного кредита подход может быть не столь эффективным. Если завышать цену аренды, то найти подходящих арендаторов будет проблематично, так как стоимость аренды определяется рыночными условиями.

Юсова посоветовала рассматривать покупку квартир в новостройках, которые уже сданы. Такие варианты могут быть более выгодными, а также есть возможность оформить покупку в рассрочку или воспользоваться семейной ипотекой. Эти схемы могут помочь снизить финансовую нагрузку.

