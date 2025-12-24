Выглядело как будущее, закончилось мемами: странный эпизод на техно-выставке в Иране

Остров Киш в Персидском заливе давно считается одним из популярных туристических направлений Ирана, однако недавняя технологическая выставка на острове привлекла внимание не достижениями науки, а курьезным эпизодом. Речь идет о мероприятии Kish Inox Tech Expo, где посетителям представили "передовых человекоподобных роботов". Об этом сообщает Travelask.ru.

"Роботы", которые оказались людьми

На выставке публике показали двух якобы высокотехнологичных андроидов, призванных продемонстрировать успехи иранских разработок. Однако вскоре стало очевидно, что под образами роботов скрываются обычные люди — мужчина и женщина. Они были одеты в костюмы, украшенные элементами, имитирующими цифровой код.

На видеозаписях и фотографиях отчетливо заметны человеческие черты "роботов": моргание, дыхание, движения, нехарактерные для машин, а также следы от акне на коже. Эти детали быстро вызвали волну обсуждений в социальных сетях и стали поводом для ироничных комментариев.

Позиция организаторов выставки

После резонанса организаторы Kish Inox Tech Expo пояснили, что инцидент не имеет отношения к попытке выдать актеров за научную разработку. По их словам, "роботы" были частью рекламной кампании частной компании и выступали в развлекательном формате.

Организаторы подчеркнули, что персонажи должны были привлекать внимание посетителей и создавать атмосферу, а не демонстрировать реальные достижения в области робототехники. Не исключается, что пользователи соцсетей неверно интерпретировали замысел, восприняв развлекательный элемент как попытку представить его в качестве технологического прорыва.