Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Битва роботов
Битва роботов
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:32

Выглядело как будущее, закончилось мемами: странный эпизод на техно-выставке в Иране

Посетители выставки на острове Киш приняли людей в костюмах за роботов – Travelask.ru

Остров Киш в Персидском заливе давно считается одним из популярных туристических направлений Ирана, однако недавняя технологическая выставка на острове привлекла внимание не достижениями науки, а курьезным эпизодом. Речь идет о мероприятии Kish Inox Tech Expo, где посетителям представили "передовых человекоподобных роботов". Об этом сообщает Travelask.ru.

"Роботы", которые оказались людьми

На выставке публике показали двух якобы высокотехнологичных андроидов, призванных продемонстрировать успехи иранских разработок. Однако вскоре стало очевидно, что под образами роботов скрываются обычные люди — мужчина и женщина. Они были одеты в костюмы, украшенные элементами, имитирующими цифровой код.

На видеозаписях и фотографиях отчетливо заметны человеческие черты "роботов": моргание, дыхание, движения, нехарактерные для машин, а также следы от акне на коже. Эти детали быстро вызвали волну обсуждений в социальных сетях и стали поводом для ироничных комментариев.

Позиция организаторов выставки

После резонанса организаторы Kish Inox Tech Expo пояснили, что инцидент не имеет отношения к попытке выдать актеров за научную разработку. По их словам, "роботы" были частью рекламной кампании частной компании и выступали в развлекательном формате.

Организаторы подчеркнули, что персонажи должны были привлекать внимание посетителей и создавать атмосферу, а не демонстрировать реальные достижения в области робототехники. Не исключается, что пользователи соцсетей неверно интерпретировали замысел, восприняв развлекательный элемент как попытку представить его в качестве технологического прорыва.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia сегодня в 8:15
Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Горящие туры перед Новым годом почти исчезли, но туристам всё ещё доступны отдельные бюджетные направления и необычные акции.

Читать полностью » Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается сегодня в 7:47
Зимние туры выглядят выгодно — но на месте ждёт неприятный сюрприз: где зимой не стоит бронировать тур

Зимние распродажи могут быть заманчивыми, но не разочаруйтесь от неожиданного климата на популярных курортах. Узнайте, где вас ждут комфортные условия, а где — сплошные сюрпризы.

Читать полностью » Самарканд сочетает архитектуру эпохи Темура и современную городскую жизнь — гиды сегодня в 3:22
На перекрёстке эпох и маршрутов: почему этот восточный город невозможно забыть

Самарканд — древний город Шёлкового пути, где архитектурные ансамбли и традиционная кухня раскрывают историю Востока без громких слов.

Читать полностью » Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром вчера в 22:58
Ароматы моря и огни побережья: почему вечер на Фукуоке начинается именно с рынка Зыонг Донг

Ночной рынок Зыонг Донг на Фукуоке — это еда, сувениры и атмосфера острова в одном месте. Разбираемся, зачем туристы приходят сюда каждый вечер.

Читать полностью » Монастырь Гегард вырубили в базальтовых скалах ущелья Азат вчера в 18:18
Высечены в скалах и ущельях: монастыри Армении, от которых мурашки

Армянские монастыри — это не просто история, а живые воплощения культуры. Путешествуйте по всемирному наследию и откройте глубину духовности страны.

Читать полностью » Таиланд сохранил безвизовый въезд для россиян на 60 дней в 2026 — МИД Таиланда вчера в 16:01
Власти Таиланда сняли интригу перед сезоном: правила въезда для россиян не ужесточают

Власти Таиланда решили оставить без изменений визовые условия для россиян в 2026 году. Россияне смогут находиться в стране 60 дней без визы, что подчеркивает важность остающихся туристов.

Читать полностью » Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР вчера в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью » Рост НДС увеличит издержки турбизнеса и стоимость туров — АТОР вчера в 14:42
Цены на отдых в России в 2026 могут "взлететь", а турист — не улететь: рынок готовит сюрприз

Стоимость отдыха в России в 2026 году изменится из-за налоговой реформы и неопределенности с Анапой. Узнайте, как это повлияет на туристов и направления!

Читать полностью »

Новости
Экономика
Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России
Общество
Секрет удачного подарка ребенку прост — эксперт по этикету Грохотова
Россия
1990-е годы стали самым желанным десятилетием для Нового года — аналитики
Красота и здоровье
Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики
Технологии
Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express
Общество
Из Почты России за год ушли около 40 тысяч сотрудников — Mash
Недвижимость
Деньги капают в пустой квартире: раскрыт способ законно снизить счёт ЖКХ зимой
Наука
Археологи нашли участок Императорской дороги династии Цинь в Китае – South China Morning Post
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet